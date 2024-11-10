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Модрич: «Не стоит сомневаться в Мбаппе»

вчера, 12:20

Полузащитник «Реала» Лука Модрич высказался о нападающем мадридского клуба Килиане Мбаппе.

Не сомневайтесь в Мбаппе. Я уверен, что он нам очень поможет в будущем. Он покажет всем, почему он был и остается одним из лучших игроков в мире.

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Все комментарии
Aleks Captain
Aleks Captain
вчера в 14:31
Черепандий чётко следует напутствиям своего кумира "Я лехенды " ....сначала на тренерах отрабатыаает навык ,потом игроки пойдут внемилость
112910415
112910415
вчера в 13:40
что реально думает Лука, мы не знаем !
а говорит он ровно то, что положено
Alex_67
Alex_67
вчера в 13:40
А реальность говорит, как раз, о другом. Лично меня черепаха просто раздражает. Ещё не заиграл, а уже начинает интриговать. Реал должен понять, что гниль очень быстро распространяется по организму. Нужен укол, профилактика
adekvat
adekvat
вчера в 13:22
Зря его вообще брали, пусть бы с ПСЖ дальше о ЛЧ мечтал.
shlomo
shlomo
вчера в 13:22
Так вот Лука если так то займись его воспитанием....
Capral
Capral
вчера в 12:25
Пока что, Лука, он помогает вам избавиться от тренера... А ты, по своей наивности и доброте душевной, этого не видишь. А жаль...
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