Модрич: «Не стоит сомневаться в Мбаппе»

Полузащитник «Реала» Лука Модрич высказался о нападающем мадридского клуба Килиане Мбаппе.
Не сомневайтесь в Мбаппе. Я уверен, что он нам очень поможет в будущем. Он покажет всем, почему он был и остается одним из лучших игроков в мире.
Полузащитник «Реала» Лука Модрич высказался о нападающем мадридского клуба Килиане Мбаппе.
Не сомневайтесь в Мбаппе. Я уверен, что он нам очень поможет в будущем. Он покажет всем, почему он был и остается одним из лучших игроков в мире.
а говорит он ровно то, что положено
а говорит он ровно то, что положено