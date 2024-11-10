Альба о вылете «Интер Майами»: «Формат кажется мне немного несправедливым»

Защитник «Интер Майами» назвал несправедливым формат плей-офф МЛС .

Позади хороший сезон, но мы хотели выиграть еще больше. Я не тот, кто собирается сейчас что-то менять. Но этот формат кажется мне немного несправедливым. Понятно, что так было много лет, но если бы что-то зависело от меня, я бы предложил, чтобы чемпион одной конференции играл против другой. Так было бы честно. Повторяю, поздравления команде-сопернице. Думаю, они очень хорошо сражались с нами, вратарь был великолепен и хорош.