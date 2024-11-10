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Альба о вылете «Интер Майами»: «Формат кажется мне немного несправедливым»

вчера, 15:39

Защитник «Интер Майами» Жорди Альба назвал несправедливым формат плей-офф МЛС.

Позади хороший сезон, но мы хотели выиграть еще больше. Я не тот, кто собирается сейчас что-то менять. Но этот формат кажется мне немного несправедливым. Понятно, что так было много лет, но если бы что-то зависело от меня, я бы предложил, чтобы чемпион одной конференции играл против другой. Так было бы честно. Повторяю, поздравления команде-сопернице. Думаю, они очень хорошо сражались с нами, вратарь был великолепен и хорош.

«Интер Майами» вылетел в 1/8 финала МЛС от «Атланты» (2:3).

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Все комментарии
hdp9abrctrj4
hdp9abrctrj4
вчера в 17:19
Формат для всех одинаковый, всё остальное только опровдание
t7sjyg2d8sb4
t7sjyg2d8sb4
вчера в 16:09, ред.
Да уж, когда тебя вот так вот выбрасывают из окна ли, из плей-оффа ли, сразу и формат не тот и гранаты не той системы. Попроси Лёху Миранчука в знак поддержки скинуть тебе "Белое солнце пустыни" и вмиг ощутишь себя киногероем - летающим подпоручиком, ведь вылетели вы столь же эффектно, как и он!
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 15:51
Еще один реформатор растет для Уефа/Фифа. Там любят менять постоянно все...
Варвар7
Варвар7
вчера в 15:42
Да ладно Жорди - вылетели , просто прими это и всё...)
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