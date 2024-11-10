Месси и Роналду не поздравили Родри с завоеванием «Золотого мяча»

Полузащитник «Манчестер Сити» Родри ответил на вопрос, поздравили ли его бывшие обладатели «Золотого мяча» с завоеванием награды в этом году.
Дайте-ка подумать. Нет, никаких сообщений от Месси, Криштиану, Модрича или Бензема (смеется).
Полузащитник «Манчестер Сити» Родри ответил на вопрос, поздравили ли его бывшие обладатели «Золотого мяча» с завоеванием награды в этом году.
Дайте-ка подумать. Нет, никаких сообщений от Месси, Криштиану, Модрича или Бензема (смеется).
в мышеловке не для него! Нет контактов,нет ответов!!!
в мышеловке не для него! Нет контактов,нет ответов!!!
офиц.сайт МанСити пишет, что Месси отправил Родри сообщение с поздравлениями.
также Лео поздравил победителей и также номинантов Золотого мяча.
https://briefly.co.za/sports/football/201404-lionel-messis-private-message-rodri-ballon-d-win-vinicius-jr-emerges/
офиц.сайт МанСити пишет, что Месси отправил Родри сообщение с поздравлениями.
также Лео поздравил победителей и также номинантов Золотого мяча.
https://briefly.co.za/sports/football/201404-lionel-messis-private-message-rodri-ballon-d-win-vinicius-jr-emerges/
А может и вообще параллельно было на это им всем, как и Родри самому на эти поздравления
А может и вообще параллельно было на это им всем, как и Родри самому на эти поздравления
Ведь и Месси, и Роналду каждый только себя считают достойным этой награды. Так будет ещё долго продолжаться.
Ведь и Месси, и Роналду каждый только себя считают достойным этой награды. Так будет ещё долго продолжаться.