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Месси и Роналду не поздравили Родри с завоеванием «Золотого мяча»

вчера, 14:51

Полузащитник «Манчестер Сити» Родри ответил на вопрос, поздравили ли его бывшие обладатели «Золотого мяча» с завоеванием награды в этом году.

Дайте-ка подумать. Нет, никаких сообщений от Месси, Криштиану, Модрича или Бензема (смеется).

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Все комментарии
shur
shur
вчера в 22:42
...ну если чел "серая мышь" в соц. сетях, соответственно и сыр
в мышеловке не для него! Нет контактов,нет ответов!!!
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 18:29
странная шутка Родри.
офиц.сайт МанСити пишет, что Месси отправил Родри сообщение с поздравлениями.
также Лео поздравил победителей и также номинантов Золотого мяча.
https://briefly.co.za/sports/football/201404-lionel-messis-private-message-rodri-ballon-d-win-vinicius-jr-emerges/
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 17:29
Они уже вышли из того возраста, когда кого - то надо с чем - то поздравлять. А в связи с последним скандалом скоро пропадёт всякое желание к поздравлениям в связи с вручением (завоеванием ) ЗМ. На этот торжественный церемониал будут смотреть "сквозь пальцы", без пиетета. Вручили - и вручили. И никто из номинантов не будет из-за этого переживать и не спать ночами.
HE ЭгО иСТ
HE ЭгО иСТ
вчера в 16:53
Не надо песен. Месси поздравил всех победителей.. Не называя имён, как и Анчи.. Вот Авейру здесь точно молчал.. Впрочем, как и не голосовал, как обычно, за лучшего молодого игрока.. Обидчивый давно этого не делает.. Хе.. 😄
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 16:09
Так Родри вроде абсолютно ни в каких соц.сетях нет!) а заморачиватся, искать номер, чтобы позвонить лично на телефон…ну может не захотели этим заниматься.
А может и вообще параллельно было на это им всем, как и Родри самому на эти поздравления
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
вчера в 16:03
    Imrebellion
    Imrebellion
    вчера в 15:20
    Ну и кликбейт. Комментаторы тоже не читают, что там ни один предыдущий победитель не поздравил (с чего бы им это делать?).
    Варвар7
    Варвар7
    вчера в 15:12
    )))
    TOR громовержец
    TOR громовержец
    вчера в 15:09
    А с фиги ли вообще?они обязаны это делать?
    Alex_67
    Alex_67
    вчера в 14:58
    Конечно не поздравили...
    Ведь и Месси, и Роналду каждый только себя считают достойным этой награды. Так будет ещё долго продолжаться.
    sihafazatron
    sihafazatron
    вчера в 14:54
    От игроков реала такого не дождешься.
    Гость
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