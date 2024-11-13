Четыре клуба АПЛ рассчитывают на компенсацию по делу «Ман Сити»

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вчера, 22:16

Четыре клуба АПЛ рассчитывают на компенсацию по делу о 115 нарушениях «Манчестер Сити».

По информации источника, на прошлой неделе «Арсенал», «Ливерпуль», «Тоттенхэм» и «Манчестер Юнайтед» официально зарегистрировали в арбитражном суде возможные требования о компенсации в том случае, если «Манчестер Сити» признают виновным в серьезных финансовых нарушениях.

Уведомления были направлены после того, как юристы предупредили клубы о возможном скором истечении срока 6-летней исковой давности – впервые предполагаемые доказательства нарушений со стороны «горожан» были опубликованы 5 ноября 2018 года.

Если обвинения против «Ман Сити» будут доказаны, клубы смогут претендовать на возмещение потерянных доходов из-за невыигранных титулов или несостоявшейся квалификации в еврокубки. Упущенная выгода может составлять до нескольких сотен миллионов фунтов.