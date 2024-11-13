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Четыре клуба АПЛ рассчитывают на компенсацию по делу «Ман Сити»

вчера, 22:16

Четыре клуба АПЛ рассчитывают на компенсацию по делу о 115 нарушениях «Манчестер Сити».

По информации источника, на прошлой неделе «Арсенал», «Ливерпуль», «Тоттенхэм» и «Манчестер Юнайтед» официально зарегистрировали в арбитражном суде возможные требования о компенсации в том случае, если «Манчестер Сити» признают виновным в серьезных финансовых нарушениях.

Уведомления были направлены после того, как юристы предупредили клубы о возможном скором истечении срока 6-летней исковой давности – впервые предполагаемые доказательства нарушений со стороны «горожан» были опубликованы 5 ноября 2018 года.

Если обвинения против «Ман Сити» будут доказаны, клубы смогут претендовать на возмещение потерянных доходов из-за невыигранных титулов или несостоявшейся квалификации в еврокубки. Упущенная выгода может составлять до нескольких сотен миллионов фунтов.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 09:48
как говорят, делиться надо
u8ay2urn8u4w
u8ay2urn8u4w
сегодня в 05:03
Кажется Сити нужно готовить миллиард.
Nick Ch
Nick Ch
сегодня в 02:15
    ВАЙПЕР
    ВАЙПЕР
    сегодня в 00:48
    Для МС это копейки, как купить два звездных футболиста которые будут сидеть на лавке
    sihafazatron
    sihafazatron
    вчера в 23:58
    Все хотят навариться
    5azpcpq69h73
    5azpcpq69h73
    вчера в 23:33
      Alex_67
      Alex_67
      вчера в 22:58
      А вот это уже интересно... Посмотрим. Прямо заинтриговали. Впору ставки делать.
      Eugene Natsmith
      Eugene Natsmith
      вчера в 22:37
      если бы как с Эвертона еще и сняли очки..было бы гораздо интересней, и да не сейчас, а в конце сезона.
      Wolverhampton
      Wolverhampton
      вчера в 22:20
      СКА и все четыре клуба топы, ну конечно, денеги куры не клюют.
      Гость
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