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Куртуа подтвердил, что не будет играть за сборную Бельгии при Тедеско

вчера, 17:15

В августе вратарь «Реала» Тибо Куртуа заявил, что не будет выступать за сборную Бельгии при Доменико Тедеско.

В июне прошлого года между голкипером и тренером возникли разногласия, в результате чего Куртуа неожиданно покинул расположение команды перед отборочным матчем Евро-2024 с Эстонией.

По информации HLN, генеральный директор Королевской бельгийской футбольной ассоциации (RBFA) Петер Виллемс встретился с Куртуа в Мадриде, чтобы обсудить возможность его возвращения в национальную команду.

Футболист настаивает на своем решении: он не будет играть за сборную под руководством нынешнего тренера.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 20:42
Если речь идет именно об обиде за капитанскую повязку и он действительно 100% кэп по духу, сути и поддержки всей команды, то тогда ему не с главой федерации надо было встречаться, а со всей сборной, в неформально обстановке и обсуждать, чтобы они его поддержали перед тренером и сказали что видят капитаном только его. Тут либо пришлось бы тренеру уходить, если вся команда за капитана, либо отменить свое решение во благо как команды так и свое личное. Но судя по всему то, там есть и внутри команды не совсем довольные таким демаршем вратаря.
shur
shur
вчера в 17:41
...звонок по телефону! Товарищ Тедеско, а может...И пускай канает!!!
f2dcjvc4wb6t
f2dcjvc4wb6t
вчера в 17:40
Обидчивый,а класс игрока,низкий,протсто тренер дал пинка под жирный зад
adekvat
adekvat
вчера в 17:29
Меняем в тексте Тедеско на Карпина, Куртуа на Дзюбу, Реал на Акрон, Бельгию на Россию, до боли знакомая история.
76aa8vrpj7yd
76aa8vrpj7yd
вчера в 17:19
Шибко Тибо обиделся на попрыгунчика
Гость
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