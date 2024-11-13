Куртуа подтвердил, что не будет играть за сборную Бельгии при Тедеско

В августе вратарь «Реала» Тибо Куртуа заявил, что не будет выступать за сборную Бельгии при Доменико Тедеско.
В июне прошлого года между голкипером и тренером возникли разногласия, в результате чего Куртуа неожиданно покинул расположение команды перед отборочным матчем Евро-2024 с Эстонией.
По информации HLN, генеральный директор Королевской бельгийской футбольной ассоциации (RBFA) Петер Виллемс встретился с Куртуа в Мадриде, чтобы обсудить возможность его возвращения в национальную команду.
Футболист настаивает на своем решении: он не будет играть за сборную под руководством нынешнего тренера.