Мбаппе не хочет играть за сборную Франции

По информации источника, форвард «Реала» и сборной Франции Килиан Мбаппе больше не желает выступать за национальную команду в текущей ситуации. Вероятно, игрок поссорился с главным тренером сборной Дидье Дешамом.
Ранее нападающий «Реала» не был включен в состав Франции на матчи против Израиля и Италии в Лиге наций.
Мбаппе не будет играть за Францию под руководством Дешама, пока что-то не изменится, учитывая их сложные отношения. Окружение капитана сборной невзлюбило Дидье на фоне напряженных отношений между игроком и главным тренером.
больше и больше, сначало "Дело Гризманна" теперь "массонское
ложе" обьявилось во главе с Мбаппе...!!! Грядут перемены,как там
у французов "шерше ля фам"...???!!!
больше и больше, сначало "Дело Гризманна" теперь "массонское
ложе" обьявилось во главе с Мбаппе...!!! Грядут перемены,как там
у французов "шерше ля фам"...???!!!
- отрабатывать в защите
- играть ЦН
- играть за сборную
Мбаппе хочет:
- 55 млн от ПСЖ.
Он точно футболист?
- отрабатывать в защите
- играть ЦН
- играть за сборную
Мбаппе хочет:
- 55 млн от ПСЖ.
Он точно футболист?