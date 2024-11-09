Мбаппе не хочет играть за сборную Франции

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вчера, 10:28

По информации источника, форвард «Реала» и сборной Франции больше не желает выступать за национальную команду ​​в текущей ситуации. Вероятно, игрок поссорился с главным тренером сборной .

Ранее нападающий «Реала» не был включен в состав Франции на матчи против Израиля и Италии в Лиге наций.

Мбаппе не будет играть за Францию под руководством Дешама, пока что-то не изменится, учитывая их сложные отношения. Окружение капитана сборной невзлюбило Дидье на фоне напряженных отношений между игроком и главным тренером.