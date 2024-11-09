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Мбаппе не хочет играть за сборную Франции

вчера, 10:28

По информации источника, форвард «Реала» и сборной Франции Килиан Мбаппе больше не желает выступать за национальную команду ​​в текущей ситуации. Вероятно, игрок поссорился с главным тренером сборной Дидье Дешамом.

Ранее нападающий «Реала» не был включен в состав Франции на матчи против Израиля и Италии в Лиге наций.

Мбаппе не будет играть за Францию под руководством Дешама, пока что-то не изменится, учитывая их сложные отношения. Окружение капитана сборной невзлюбило Дидье на фоне напряженных отношений между игроком и главным тренером.

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Все комментарии
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 16:53
Ну и пусть не играет! Сборная Франции прекрасно и без него обойдется, там звезд хватает. Как говорится "отряд не заметит потери бойца".
shur
shur
вчера в 14:55
...сложно судить,заслуги и достижения Дешама на лицо, с его сборной по крайней мере считаются! Но запах из раздевалки всё
больше и больше, сначало "Дело Гризманна" теперь "массонское
ложе" обьявилось во главе с Мбаппе...!!! Грядут перемены,как там
у французов "шерше ля фам"...???!!!
112910415
112910415
вчера в 14:01
камерунский бегун становится всё более токсичным !
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 12:38
Что то камерунец слишком много на себя берет он в последнее время…
Бакланский рубеж
Бакланский рубеж
вчера в 12:27
Черепахин закончился как спортсмен. Его надо продавать, пока за него еще денег можно получить.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 12:22
Дешам тоже виноват. Не стоило держаться за сборную... Надо уметь уйти вовремя. Теперь и Дешам и Анчелотти, сполна выпьют чашу горечи увольеения
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 12:21
На Евро Дешам всегда защищал Сломанного носа от нападок журналистов и экспертов. Килиан решил, что этого мало??
tmw5byr5frzw
tmw5byr5frzw
вчера в 12:07
В Камерун,на Родину !!!
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 11:28
Дешам легенда футбола, а Килиану ещё расти и расти до этого звания
shlomo
shlomo
вчера в 11:11
В принципе после слов "Не хочет больше играть" можно было ставить точку. Жизнь удалась, можно веселиться....
c8dbzuyt4des
c8dbzuyt4des
вчера в 10:51
Заелся парень,зазвездился,это означает что парень будет заниматься личным бизнесом, а футбол это уже прошлое,будет жалеть себя
HE ЭгО иСТ
HE ЭгО иСТ
вчера в 10:50
Черепаха пустилась во все тяжкие.. Мадрид, сборная, Хелаифи, Швеция.. Прогноз более чем оправдывается.. 🤣
Alex_67
Alex_67
вчера в 10:49
Мбаппе разрушает футбол ... А слабо сборной Франции играть совсем без этой капризной черепахи. Французы могут легко набрать два сильных состава.
Хитрый Лис
Хитрый Лис
вчера в 10:35
Мбаппе не хочет:

- отрабатывать в защите
- играть ЦН
- играть за сборную

Мбаппе хочет:

- 55 млн от ПСЖ.

Он точно футболист?
Варвар7
Варвар7
вчера в 10:34
Судя по всему дни Дешама в сборной сочтены...
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