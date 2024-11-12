Арбитра АПЛ отстранили после видео с оскорблениями «Ливерпуля» и Клоппа

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вчера, 09:32

Судья Английской Премьер-Лиги отстранён от работы после появления видео с оскорблениями «Ливерпуля» и бывшего главного тренера клуба .

На кадрах, получивших широкое распространение в социальных сетях, неизвестный человек спрашивает мужчину, который представился Кутом, о том, что он думает о «Ливерпуле», на что следует ответ: Ливерпуль — это дерьмо.

Когда его попросили высказать своё мнение о Клоппе, тот сказал:

(Клопп) — ублюдок, абсолютный ублюдок. Помимо того, что он набросился на меня, когда я судил их матч против «Бернли» во время карантина, он обвинил меня во лжи, а затем наехал на меня. Мне неинтересно разговаривать с кем-то, кто очень высокомерен. Поэтому я делаю всё возможное, чтобы не разговаривать с ним. (Джеймс) Милнер в порядке, я с ним лажу. Вы можете видеть меня в маске.

На другом видео, похоже, рефери говорит своему знакомому, что его мысли не должны быть распространены. Он отметил: Просто для ясности, это ****ое видео не должно никуда попасть, я серьёзно, на что человек ответил, что так и будет.

В связи с произошедшим PGMOL (орган, ответственный за судейство в профессиональном английском футболе) объявил об отстранении арбитра до завершения полного расследования, отказавшись от дальнейших комментариев до окончания процесса.

По информации источника, сам Дэвид признал, что видео является подлинным и утверждает, что оно было записано несколько лет назад. Ранее журналист Даррен Льюис сообщил, что арбитр категорически отрицает неподобающее поведение и подлинность ролика, а PGMOL пригласила технических экспертов для его изучения. Однако позже добавил, что рефери, как предполагается, признал подлинность, но не помнит содержание записанной беседы.