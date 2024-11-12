Арбитра АПЛ отстранили после видео с оскорблениями «Ливерпуля» и Клоппа

Судья Английской Премьер-Лиги Дэвид Кут отстранён от работы после появления видео с оскорблениями «Ливерпуля» и бывшего главного тренера клуба Юргена Клоппа.
На кадрах, получивших широкое распространение в социальных сетях, неизвестный человек спрашивает мужчину, который представился Кутом, о том, что он думает о «Ливерпуле», на что следует ответ: Ливерпуль — это дерьмо.
Когда его попросили высказать своё мнение о Клоппе, тот сказал:
(Клопп) — ублюдок, абсолютный ублюдок. Помимо того, что он набросился на меня, когда я судил их матч против «Бернли» во время карантина, он обвинил меня во лжи, а затем наехал на меня.
Мне неинтересно разговаривать с кем-то, кто очень высокомерен. Поэтому я делаю всё возможное, чтобы не разговаривать с ним. (Джеймс) Милнер в порядке, я с ним лажу. Вы можете видеть меня в маске.
На другом видео, похоже, рефери говорит своему знакомому, что его мысли не должны быть распространены. Он отметил: Просто для ясности, это ****ое видео не должно никуда попасть, я серьёзно, на что человек ответил, что так и будет.
В связи с произошедшим PGMOL (орган, ответственный за судейство в профессиональном английском футболе) объявил об отстранении арбитра до завершения полного расследования, отказавшись от дальнейших комментариев до окончания процесса.
По информации источника, сам Дэвид признал, что видео является подлинным и утверждает, что оно было записано несколько лет назад. Ранее журналист Даррен Льюис сообщил, что арбитр категорически отрицает неподобающее поведение и подлинность ролика, а PGMOL пригласила технических экспертов для его изучения. Однако позже добавил, что рефери, как предполагается, признал подлинность, но не помнит содержание записанной беседы.
Судья конечно не имел права оскорблять- ни Клоппа, ни Ливерпуль. И где же, то, пресловутое английское джентельменство о котором так часто приходится слышать? Думаю, самого судью надо бы проверить на адекватность...
Судья конечно не имел права оскорблять- ни Клоппа, ни Ливерпуль. И где же, то, пресловутое английское джентельменство о котором так часто приходится слышать? Думаю, самого судью надо бы проверить на адекватность...
у судей реально есть некая склонность к мазохизму.
а если они судили матчи бывшего тренера МЮ Эрика Тен Хага?!
думаю, здесь судей оскорбили больше, чем за всю жизнь.
хотя больше доставали, конечно, зрители, нежели тренеры.
п.с.
надеюсь, Клопп не обиделся.
не хочу представит, как его, предварительно напоив, в приватной беседе спросить что он думает про судей матчей Лиги чемпионов))) допустим, скандальный матч с Реалом, когда Рамос приемом самбо уложил Салаха.
у судей реально есть некая склонность к мазохизму.
а если они судили матчи бывшего тренера МЮ Эрика Тен Хага?!
думаю, здесь судей оскорбили больше, чем за всю жизнь.
хотя больше доставали, конечно, зрители, нежели тренеры.
п.с.
надеюсь, Клопп не обиделся.
не хочу представит, как его, предварительно напоив, в приватной беседе спросить что он думает про судей матчей Лиги чемпионов))) допустим, скандальный матч с Реалом, когда Рамос приемом самбо уложил Салаха.