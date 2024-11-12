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Арбитра АПЛ отстранили после видео с оскорблениями «Ливерпуля» и Клоппа

вчера, 09:32

Судья Английской Премьер-Лиги Дэвид Кут отстранён от работы после появления видео с оскорблениями «Ливерпуля» и бывшего главного тренера клуба Юргена Клоппа.

На кадрах, получивших широкое распространение в социальных сетях, неизвестный человек спрашивает мужчину, который представился Кутом, о том, что он думает о «Ливерпуле», на что следует ответ: Ливерпуль — это дерьмо.

Когда его попросили высказать своё мнение о Клоппе, тот сказал:

(Клопп) — ублюдок, абсолютный ублюдок. Помимо того, что он набросился на меня, когда я судил их матч против «Бернли» во время карантина, он обвинил меня во лжи, а затем наехал на меня.

Мне неинтересно разговаривать с кем-то, кто очень высокомерен. Поэтому я делаю всё возможное, чтобы не разговаривать с ним. (Джеймс) Милнер в порядке, я с ним лажу. Вы можете видеть меня в маске.

На другом видео, похоже, рефери говорит своему знакомому, что его мысли не должны быть распространены. Он отметил: Просто для ясности, это ****ое видео не должно никуда попасть, я серьёзно, на что человек ответил, что так и будет.

В связи с произошедшим PGMOL (орган, ответственный за судейство в профессиональном английском футболе) объявил об отстранении арбитра до завершения полного расследования, отказавшись от дальнейших комментариев до окончания процесса.

По информации источника, сам Дэвид признал, что видео является подлинным и утверждает, что оно было записано несколько лет назад. Ранее журналист Даррен Льюис сообщил, что арбитр категорически отрицает неподобающее поведение и подлинность ролика, а PGMOL пригласила технических экспертов для его изучения. Однако позже добавил, что рефери, как предполагается, признал подлинность, но не помнит содержание записанной беседы.

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Все комментарии
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ 112910415 (раскрыть)
вчера в 12:16
напоит российских судей, пусть расскажут что они думают про семака, черчесова и карпина))
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 12:09
Ужас))
у судей реально есть некая склонность к мазохизму.
а если они судили матчи бывшего тренера МЮ Эрика Тен Хага?!
думаю, здесь судей оскорбили больше, чем за всю жизнь.
хотя больше доставали, конечно, зрители, нежели тренеры.
п.с.
надеюсь, Клопп не обиделся.
не хочу представит, как его, предварительно напоив, в приватной беседе спросить что он думает про судей матчей Лиги чемпионов))) допустим, скандальный матч с Реалом, когда Рамос приемом самбо уложил Салаха.
Capral
Capral
вчера в 11:43, ред.
Уважаемый редактор.

Убедительная просьба, убрать в слове джентльменство букву "Е", после "Т"

Спасибо.
Capral
Capral
вчера в 11:38
На счет высокомерия Клоппа не знаю, не скажу. А вот, его поведение, очень часто обсуждалось во многих футбольных передачах в Германии. Человек- несдержанный, психованый и эксцентричный, неоднократно удалялся с поля. Часто спорил и ругался с судьями, да так, что брызги летели. Но видел я, и жалкого, несчастного, и раздавленного Клоппа, в его интервью, после того, как Ливер не попал в ЛЧ...

Судья конечно не имел права оскорблять- ни Клоппа, ни Ливерпуль. И где же, то, пресловутое английское джентельменство о котором так часто приходится слышать? Думаю, самого судью надо бы проверить на адекватность...
sv_1969
sv_1969
вчера в 11:35
Хмм!Так себе решение думаю!
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 10:43
Страсти накаляются, сейчас жалеет об этом видео судья. А вот тот, кто слил видео, крысеныш.
lotsman
lotsman
вчера в 10:24
Это его личное мнение, высказанное в нерабочее время, какие могут быть претензии к нему? Он что, не имеет право высказать своё мнение? Может он, как болельщик, болеет за другую команду. Или арбитр не может быть болельщиком? А тот, кто обещал не распространять видео и всё же распространил, настоящее д....мо.
uaju647nwc4x
uaju647nwc4x
вчера в 10:24
Адекватный человек не мог такого сказть, это какая-то подстава.
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 10:24
Возможно, на счет Клопа он и прав, как о человеке.
Все мы помним, как он в каждом своем интервью в открытую хлопал от радости в ладоши и поддерживал правительство бритов, когда Челси начали душить многочисленными санкциями.
m5xy832cwd56
m5xy832cwd56
вчера в 10:22
Предвзятое отношение конечно, такого нельзя допускать к судейству, может он фанат другого клуба, но публично высказываться нельзя
9hhbbgv66d94
9hhbbgv66d94
вчера в 10:19
Обидели парня,ни за што,такие стали джентельмены обидчивые,как девочки
Alex_67
Alex_67
вчера в 09:40
Да он, похоже, просто больной
112910415
112910415
вчера в 09:39
то ли дело наш безобидный Безбородов !
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