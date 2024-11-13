Тедеско открыт для возвращения Куртуа в сборную

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вчера, 19:52

Главный тренер сборной Бельгии высказался о ситуации с .

По информации HLN, генеральный директор Королевской бельгийской футбольной ассоциации (RBFA) Петер Виллемс встретился с Куртуа в Мадриде, чтобы обсудить возможность его возвращения в национальную команду, но вратарь лишь подтвердил свое решение.

Комментируя эту информацию, тренер сказал: «Он имеет на это право».

Вместе с тем Тедеско заявил, что он все еще открыт для возвращения голкипера в национальную команду.