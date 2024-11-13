Тедеско открыт для возвращения Куртуа в сборную

Главный тренер сборной Бельгии Доменико Тедеско высказался о ситуации с Тибо Куртуа.
По информации HLN, генеральный директор Королевской бельгийской футбольной ассоциации (RBFA) Петер Виллемс встретился с Куртуа в Мадриде, чтобы обсудить возможность его возвращения в национальную команду, но вратарь лишь подтвердил свое решение.
Комментируя эту информацию, тренер сказал: «Он имеет на это право».
Вместе с тем Тедеско заявил, что он все еще открыт для возвращения голкипера в национальную команду.
Но Тибо ясно дал понять: в настоящее время он недоступен.