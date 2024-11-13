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Тедеско открыт для возвращения Куртуа в сборную

вчера, 19:52

Главный тренер сборной Бельгии Доменико Тедеско высказался о ситуации с Тибо Куртуа.

По информации HLN, генеральный директор Королевской бельгийской футбольной ассоциации (RBFA) Петер Виллемс встретился с Куртуа в Мадриде, чтобы обсудить возможность его возвращения в национальную команду, но вратарь лишь подтвердил свое решение.

Комментируя эту информацию, тренер сказал: «Он имеет на это право».

Вместе с тем Тедеско заявил, что он все еще открыт для возвращения голкипера в национальную команду.

Но Тибо ясно дал понять: в настоящее время он недоступен.

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ass5dbykgu4z
ass5dbykgu4z
вчера в 21:08
Принял решение и держит слово, сделает по другому,все равно виноват будет
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