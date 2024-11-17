Мостовой готов пройти стажировку в «Шанхай Шэньхуа»

Экс-игрок сборной России сообщил о готовности пройти стажировку на базе «Шанхай Шэньхуа», в котором работает тренер .

Ради такого, конечно, согласился бы и поехал бы в Китай. Не был там лет тридцать, поэтому почему бы туда не съездить? Сейчас это самая быстро развивающаяся страна.

Слуцкий молодец, что согласился меня позвать! Я поехал бы в Шанхай. В футболе все давным-давно придумано, это истина. Каждый тренер, и в том числе Слуцкий, это знают.