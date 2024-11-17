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Мостовой готов пройти стажировку в «Шанхай Шэньхуа»

вчера, 17:57

Экс-игрок сборной России Александр Мостовой сообщил о готовности пройти стажировку на базе «Шанхай Шэньхуа», в котором работает тренер Леонид Слуцкий.

Ради такого, конечно, согласился бы и поехал бы в Китай. Не был там лет тридцать, поэтому почему бы туда не съездить? Сейчас это самая быстро развивающаяся страна.

Слуцкий молодец, что согласился меня позвать! Я поехал бы в Шанхай. В футболе все давным-давно придумано, это истина. Каждый тренер, и в том числе Слуцкий, это знают.

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 23:22
2030-й год...
Подождите ,уважаемый...это я, Саша Мостовой....меня к вам на стажировку прислали...
7wgzabcc8tkm
7wgzabcc8tkm
вчера в 21:26
Уже всех достал со своей стажировкой
STVA 1
STVA 1
вчера в 20:04
Царек не знает уже куда податься
lotsman
lotsman
вчера в 20:02
Он везде готов, только вот предложений почему то нет. А он готов.
stanichnik
stanichnik
вчера в 19:16, ред.
Не понял, что для Александра Владимировича первостепенно, прохождение стажировки или всё же поездка в быстро развивающуюся по словам самого Мостового страну Китай. Если первое, то чемпионат в Китае завершён, а если второе, то зачем турпоездку приурочивать к спортивной составляющей? Берите тур и счастливого пути.
Болейте за своих, а не против чужих!
112910415
112910415
вчера в 19:15
да он просто коллекционирует эти стажировки ! )
mwnht9msyte3
mwnht9msyte3
вчера в 19:12
Пенсионер просто кайфует от стажировок.
Alex_67
Alex_67
вчера в 18:57
Любой гасконец с детства академик - так говорил д'Артаньян... Я о футболе знаю все и без лицензии - так говорил Карпин в Спартаке... В футболе все давным-давно придумано - так сказал Мостовой... Они, фактически, произнесли одинаковые по смыслу слова, но храброго гасконца будут помнить все и долго, а этих забудут очень скоро. Они пустышки...
Capral
Capral
вчера в 18:47
А чё, банкиры уже попёрли вон?! Всё правильно- надо было Спартаку нагадить, а всё остальное ерунда. А вот, ты, Мост, запятнал себя по самые помидоры и нет тебе прощения. Лёня- добряк по натуре и сердобольный мужик, может и примет тебя, по доброте душевной...
Варвар7
Варвар7
вчера в 18:15
А Александр вошёл во вкус...)))
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