Легенды «Спартака» и «Динамо» сыграли в футбол в образах времён 80-х годов

13 ноября пройдёт ретро-матч между ветеранами «Спартака» и «Динамо».
Игра будет посвящена памяти бывшего полузащитника «красно-белых» Фёдора Черенкова. Перед встречей известные футболисты Александр Мостовой, Дмитрий Ананко, Юрий Жирков, Игорь Колыванов и ведущая «Матч ТВ» Камиля Харисова сыграли в футбол в одном из московских дворов в образах 80-х годов — времён игровой карьеры Черенкова.
😭😭😭😭😭😭😭👍👍👍👍👍👍👍🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝
😭😭😭😭😭😭😭👍👍👍👍👍👍👍🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝
Может все же Тюкавин похож на Колыванова..?.....:))))
Может все же Тюкавин похож на Колыванова..?.....:))))