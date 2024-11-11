Легенды «Спартака» и «Динамо» сыграли в футбол в образах времён 80-х годов

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вчера, 13:32

13 ноября пройдёт ретро-матч между ветеранами «Спартака» и «Динамо».

Игра будет посвящена памяти бывшего полузащитника «красно-белых» . Перед встречей известные футболисты , , , и ведущая «Матч ТВ» Камиля Харисова сыграли в футбол в одном из московских дворов в образах 80-х годов — времён игровой карьеры Черенкова.