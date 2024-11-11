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Легенды «Спартака» и «Динамо» сыграли в футбол в образах времён 80-х годов

вчера, 13:32

13 ноября пройдёт ретро-матч между ветеранами «Спартака» и «Динамо».

Игра будет посвящена памяти бывшего полузащитника «красно-белых» Фёдора Черенкова. Перед встречей известные футболисты Александр Мостовой, Дмитрий Ананко, Юрий Жирков, Игорь Колыванов и ведущая «Матч ТВ» Камиля Харисова сыграли в футбол в одном из московских дворов в образах 80-х годов — времён игровой карьеры Черенкова.

Легенды «Спартака» и «Динамо» сыграли в футбол в образах времён 80-х годовЛегенды «Спартака» и «Динамо» сыграли в футбол в образах времён 80-х годовЛегенды «Спартака» и «Динамо» сыграли в футбол в образах времён 80-х годов

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Все комментарии
Capral
Capral ответ qee95e6298cs (раскрыть)
вчера в 19:07
К счастью, близко не знаком. Но после того, как он подался к банкирам, в пику Спартаку, после того, омерзительного ролика со "свиньями", отношение к нему резко изменилось.
qee95e6298cs
qee95e6298cs ответ Capral (раскрыть)
вчера в 19:02
Вы с ним близко знакомы?
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
вчера в 16:10
Игрок он знатный, человек г...о.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 14:57
Задумка насчёт матча хорошая, форма вроде как похожая...
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
вчера в 14:49
...а Мост шведой завалил,стопудова!!!
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
вчера в 14:47
Какая досада...
😭😭😭😭😭😭😭👍👍👍👍👍👍👍🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝
Ironigor
Ironigor
вчера в 14:44
Побольше бы таких матчей.
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
вчера в 14:39
...Витюня, "Первая Перчатка"....1:0 в мою пользу...!!!
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
вчера в 14:26
Володин. "Волга- Волга".
Capral
Capral ответ Вещий (раскрыть)
вчера в 14:25
Я не думаю, что это многое меняет...)))
Вещий
Вещий ответ Capral (раскрыть)
вчера в 14:21
Добра Вам!

Может все же Тюкавин похож на Колыванова..?.....:))))
shlomo
shlomo
вчера в 14:18
Это же надо было еще найти такой раритет... да еще чтобы и размер был...
Alex_67
Alex_67
вчера в 14:18
Что бы Мостовой ни делал, лично меня он только раздражает. Не перевариваю его с тех пор, как он подписал письмо против Садырина. А вот Жирков зачем водит с ним компанию? Видимо не от большого ума...
shur
shur
вчера в 14:12
....чтобы тело и душа были молоды...!!!
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 13:48
Наверно не сыграли в футбол, а пошли и пофоткались в образах 80-х...
Capral
Capral
вчера в 13:45
Как всё таки Колыванов похож на Тюкавина- и внешне, и по игре.
aa2ft8t8v4za
aa2ft8t8v4za
вчера в 13:42
Память о Ф Черенкове, это здорово.
Гость
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