Мостовой не сыграет в матче легенд «Спартака» и «Динамо»

Экс-полузащитник «Спартака», сборных СССР и России Александр Мостовой сообщил журналистам о том, что не примет участия в матче Лиги легенд между «красно-белыми» и московским «Динамо».
Играть не буду, буду помогать [тренеру] Олегу Ивановичу [Романцеву].
Игра пройдёт на «Лукойл-Арене» 13 ноября и будет посвящена памяти трёхкратного чемпиона СССР, чемпиона России, бронзового призёра Олимпийских игр Фёдора Черенкова.
каждым своя спартаковская история. Через пол века на снимки будут
совершенно не узнаваемые персонажи! Из Гвинея Бисау, Брунея,Мозамбика, красивые,тёмнокожые,перспективные!!!
( Смотри снимок ниже!!!)
каждым своя спартаковская история. Через пол века на снимки будут
совершенно не узнаваемые персонажи! Из Гвинея Бисау, Брунея,Мозамбика, красивые,тёмнокожые,перспективные!!!
( Смотри снимок ниже!!!)