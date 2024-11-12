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Мостовой не сыграет в матче легенд «Спартака» и «Динамо»

вчера, 16:23

Экс-полузащитник «Спартака», сборных СССР и России Александр Мостовой сообщил журналистам о том, что не примет участия в матче Лиги легенд между «красно-белыми» и московским «Динамо».

Играть не буду, буду помогать [тренеру] Олегу Ивановичу [Романцеву].

Игра пройдёт на «Лукойл-Арене» 13 ноября и будет посвящена памяти трёхкратного чемпиона СССР, чемпиона России, бронзового призёра Олимпийских игр Фёдора Черенкова.

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Все комментарии
pomor445
pomor445
вчера в 19:24
"Царь" все кондиции пропил. Теперь рядится в помощники тому, кому его помощь не нужна.
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 16:58
Пи...ть - не мешки ворочать
shur
shur ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 16:45, ред.
...как приятно посмотреть на этих людей с ромбиками, вижу людей,за
каждым своя спартаковская история. Через пол века на снимки будут
совершенно не узнаваемые персонажи! Из Гвинея Бисау, Брунея,Мозамбика, красивые,тёмнокожые,перспективные!!!
( Смотри снимок ниже!!!)
sihafazatron
sihafazatron ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 16:35
Не впервой))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 16:32
Он уже вообразил себя тренером...
Гость
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