Мостовой не сыграет в матче легенд «Спартака» и «Динамо»

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вчера, 16:23

Экс-полузащитник «Спартака», сборных СССР и России сообщил журналистам о том, что не примет участия в матче Лиги легенд между «красно-белыми» и московским «Динамо».

Играть не буду, буду помогать [тренеру] Олегу Ивановичу [Романцеву].