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Мостовой готов стать новым спортивным директором «Спартака»

вчера, 20:54

Экс-игрок сборной России Александр Мостовой готов стать спортивным директором «Спартака». Ранее данный пост покинул Томаш Амарал.

Никак не могу охарактеризовать работу Амарала. Мы даже ни разу не видели его. Я даже не помню, когда он пришёл. В «Спартаке» часто меняются руководители. Кто был до Амарала? А команда всегда была, есть и будет. Меня уже не удивляет частая смена людей в «Спартаке».

Сейчас придёт кто-то ещё. Ну и ладно, у нас любят такие перемены. Вряд ли что-то изменится с приходом нового спортивного директора. В футболе же много денег крутится. Я бы пошёл, если бы меня позвали спортивным директором «Спартака». Хоть нормально поживу.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 07:11
будем считать, что мы этого не слышали
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 23:25
До чего же лютый тролль этот Мостовой!...
Варвар7
Варвар7 ответ Dauletbek (раскрыть)
вчера в 22:55
"У 99 процентов людей на планете интересы - нормально пожить, много денег..." - наверно Вы правы . но получать (зарабатывать) многие хотят по разному. "Не тот богат у которого много денег , а тот которому хватает" , "Не имей сто рублей , а имей сто друзей" , Не всё золото , что блестит" итд ... итп... Разные люди руководствуются различными принципами на счёт денег . И полемику можно на эту тему вести бесконечно... Но сайт футбольный и продолжать эту тему здесь бессмысленно .
Мостовой себя считает "футбольным человеком" - в своём посту я хотел показать , что Саша всё больше "отходит" от футбола в сторону и становится "шоуменом". И это проявляется у него в словах (шуточках) к клубу Спартак , к клубу , который сделал из него , когда то классного игрока....
P. S. И если Александр Владимирович "найдёт" себя в качестве тренера или успешного футбольного функционера - буду только рад , правда пока в это верится с трудом...
Dauletbek
Dauletbek ответ Варвар7 (раскрыть)
вчера в 22:24
Не бедствует конечно. Но интересы - уже выше и ниже написано)
Варвар7
Варвар7 ответ Dauletbek (раскрыть)
вчера в 22:21
Думаю, что Саша Мостовой сильно не бедствует...)
Dauletbek
Dauletbek ответ Варвар7 (раскрыть)
вчера в 22:19
Хоть нормально поживу, это ключевые слова. Это доля правды в самой так сказать шутке)). У 99 процентов людей на планете интересы - нормально пожить, много денег...
Viollator
Viollator
вчера в 22:07
Саншеш - Царь ! Главное Кокоринчеса вернуть в команду !
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 22:00, ред.
Это зачем? Нам уже тренера привезли что местами возникали сожаления об уходе Абаскаля и руководство завезли что совершенно точно возникают сожаления об уходе Федуна. Мост видимо решил что это такая политика партии и теперь нас захотят заставить сожалеть об уходе Томаша Амарала, а лучший способ это конечно взять именно царя.
Futurista
Futurista ответ Варвар7 (раскрыть)
вчера в 21:59
.
Сп62
Сп62
вчера в 21:50
Нормально пожить все хотят, а вот прыгнуть выше себя и помочь команде не каждый.
Capral
Capral
вчера в 21:50, ред.
Так и хочется назвать эту с....у- самой древней профессией.
У банкиров ё........х оставайся, ты такой же как они!!!!!!! Если тебя примут в Спартак- перестану уважать КБ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Мне просто интересно, когда Мост ролик смотрел со "свиньями", у него не защимило его краснобелое сердце, и как, после всего, он мог проситься в стан проклятых банкиров???!!!
Alex_67
Alex_67
вчера в 21:43
Зачем ты нужен Спартаку? Лучше предложи себя Сельте. Почему мы вообще слушаем этого человека?
Варвар7
Варвар7
вчера в 21:41
"В футболе же много денег крутится".... "Хоть нормально поживу" - Даже шутки у
него какие то "топорные" с элементами троллинга . Саша ты же не чужой для Спартака человек , по крайней мере бал когда то. Клуб переживает не лучшие времена - а ты "если бы меня позвали спортивным директором - хоть поживу нормально" . Так и хочется спросить , что Мост - жизнь дала трещину?)
Scorp689
Scorp689
вчера в 21:41
Приткните уже царя куда нибудь, хотя бы за прошлые заслуги...
STVA 1
STVA 1
вчера в 21:39
Напомнило мне сценку Гальцева и Елены Воробей: "Ну возьмите меня")))
ABir
ABir
вчера в 21:37
Мостовой уже показывал, что ради денег он готов даже на не очень благовидные поступки.
Zola
Zola
вчера в 21:32
Саня, надо начинать с малого.
Варвар7
Варвар7
вчера в 21:28
Карьера Александра развивается стремительно, но как то "зигзагообразно" причём в основном с его слов и у него в голове...)
dgvz3u9hftg8
dgvz3u9hftg8
вчера в 21:25
Саня готов на любую должность, лишь бы в Спартак вернуться
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 21:21
Уже не знает на какую роль просится)))
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