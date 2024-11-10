Мостовой готов стать новым спортивным директором «Спартака»

Экс-игрок сборной России готов стать спортивным директором «Спартака». Ранее данный пост покинул Томаш Амарал.

Никак не могу охарактеризовать работу Амарала. Мы даже ни разу не видели его. Я даже не помню, когда он пришёл. В «Спартаке» часто меняются руководители. Кто был до Амарала? А команда всегда была, есть и будет. Меня уже не удивляет частая смена людей в «Спартаке».

Сейчас придёт кто-то ещё. Ну и ладно, у нас любят такие перемены. Вряд ли что-то изменится с приходом нового спортивного директора. В футболе же много денег крутится. Я бы пошёл, если бы меня позвали спортивным директором «Спартака». Хоть нормально поживу.