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Легенды «Динамо» обыграли легенд «Спартака» в матче памяти Черенкова

вчера, 22:00

Легенды «Динамо» одержали победу над легендами «Спартака» в матче памяти Фёдора Черенкова.

За «Спартак» отличился Роман Павлюченко, а за «Динамо» забивали Александр Сапета и Юрий Жирков.

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Все комментарии
Сп62
Сп62
сегодня в 13:37
Мне понравилась та душевность встреч пусть не легенд, но ветеранов той и другой команд. Даже ради таких встреч уже стоит проводить подобные матчи. Ну, а мы ещё раз увидели знакомые до боли лица, которые напомнили нам незабываемые футбольные спектакли. Спасибо организаторам шоу.
альсато
альсато
сегодня в 12:00
В настоящее время (после пост советское)..пожалуй легендой могу назвать только одного (ныне действующего игрока)..это Игоря Акинфеева!...нууу и еще...наверное Олега Веретенникова...(за преданность своим клубам)...
Capral
Capral
вчера в 23:47
протон!

Отлично написал, и что особенно важно, и приятно, что ты вспомнил настоящих Легенд, и настоящие Имена!!!!!!! Одна поправочка, Резника и Латыша, легендами Динамо считать не надо, они- больше легенды Шахтера, а в Динамо, они из под палки играли и больше вредили, чем приносили пользы, и команду не усилили.

А так, да- отлично сказал, и про Спартак тоже!!!!!!!)))
протон
протон
вчера в 23:28
уникальным игроком был Фёдор Черенков хоть и не на чемпионатах мира за сборную. получил эстетическое наслаждение от игры ветеранов. Результат - это не главное. Главное здесь - это душевность, память и дань уважения великому футболисту и человеку Федору Черенкову. Помню те годы! И какие атлеты! Спартак: Дасаев. Хидиятуллин. Мирзоян. Сочнов. Шавло. Гесс. Черенков. Ярцев. Родионов. Динамо Москва: Гонтарь. Маховиков. Минаев. Петрушин. Латыш. Резник. Максименков. Газзаев. Колесов. И какие матчи! Браво!
Capral
Capral
вчера в 23:16
Легенды Динамо остались в далёком и Прекрасном прошлом...
derrik2000
derrik2000
вчера в 23:15, ред.
Устроили БОЛЕЛЬЩИКАМ (НЕ фантикам) ПРАЗДНИК для души - уже очень хорошо.
Да и играли, а НЕ дефилировали по полю, моментов опасных достаточно создали.
В общем, было не скучно смотреть даже у экрана ТВ.
Благодарю организаторов и игроков матча: всё было здОрово!
nik9373
nik9373 ответ Alex_67 (раскрыть)
вчера в 23:08
Формат неудачный: удалять нельзя, вничью играть нельзя...
Capral
Capral
вчера в 23:02
Анатолий Кандауров.

Согласен, даже нечего обсуждать.
pomor445
pomor445 ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
вчера в 22:29
Лишний раз показал на собственном примере, что работать - не языком молоть.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 22:29
Capral
А Жирков легенда Динамо?. Скорее тогда Анжи, или Зенита, или ЦСКА. Зачем такие вещи допускать.?
ABir
ABir
вчера в 22:28
Независимо от того, кто победил сегодня, этот матч бы понравился Федору Черенкову
stanichnik
stanichnik
вчера в 22:25
Отличившихся игроков ветеранами назвать язык не поворачивается, а уж легендами тем более.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 22:14, ред.
Как многоуважаемый эксперт "Матч-ТВ" г-н Николаев объяснит свою профнепригодность в связи с неназначением явного, стопроцентного, железобетонного пенальти в ворота "Динамо" ?
Будет извиваться, как уж на сковородке ? А ведь этот пенальти был очень важен для спартаковцев, так как проигрывать в таком матче им ну очень не хотелось.
Последнее: "легенды". Когда же мы прекратим это словоблудие ?
Capral
Capral
вчера в 22:13
Сапета тоже легенда? Ну-ну...
Ну ладно, хорошо хоть здесь Спартак обыграли.
Alex_67
Alex_67
вчера в 22:05
Плохо старались легенды Спартака
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