Легенды «Динамо» обыграли легенд «Спартака» в матче памяти Черенкова

Легенды «Динамо» одержали победу над легендами «Спартака» в матче памяти Фёдора Черенкова.
За «Спартак» отличился Роман Павлюченко, а за «Динамо» забивали Александр Сапета и Юрий Жирков.
Легенды «Динамо» одержали победу над легендами «Спартака» в матче памяти Фёдора Черенкова.
За «Спартак» отличился Роман Павлюченко, а за «Динамо» забивали Александр Сапета и Юрий Жирков.
Отлично написал, и что особенно важно, и приятно, что ты вспомнил настоящих Легенд, и настоящие Имена!!!!!!! Одна поправочка, Резника и Латыша, легендами Динамо считать не надо, они- больше легенды Шахтера, а в Динамо, они из под палки играли и больше вредили, чем приносили пользы, и команду не усилили.
А так, да- отлично сказал, и про Спартак тоже!!!!!!!)))
Отлично написал, и что особенно важно, и приятно, что ты вспомнил настоящих Легенд, и настоящие Имена!!!!!!! Одна поправочка, Резника и Латыша, легендами Динамо считать не надо, они- больше легенды Шахтера, а в Динамо, они из под палки играли и больше вредили, чем приносили пользы, и команду не усилили.
А так, да- отлично сказал, и про Спартак тоже!!!!!!!)))
Да и играли, а НЕ дефилировали по полю, моментов опасных достаточно создали.
В общем, было не скучно смотреть даже у экрана ТВ.
Благодарю организаторов и игроков матча: всё было здОрово!
Да и играли, а НЕ дефилировали по полю, моментов опасных достаточно создали.
В общем, было не скучно смотреть даже у экрана ТВ.
Благодарю организаторов и игроков матча: всё было здОрово!
Согласен, даже нечего обсуждать.
Согласен, даже нечего обсуждать.
А Жирков легенда Динамо?. Скорее тогда Анжи, или Зенита, или ЦСКА. Зачем такие вещи допускать.?
А Жирков легенда Динамо?. Скорее тогда Анжи, или Зенита, или ЦСКА. Зачем такие вещи допускать.?
Будет извиваться, как уж на сковородке ? А ведь этот пенальти был очень важен для спартаковцев, так как проигрывать в таком матче им ну очень не хотелось.
Последнее: "легенды". Когда же мы прекратим это словоблудие ?
Будет извиваться, как уж на сковородке ? А ведь этот пенальти был очень важен для спартаковцев, так как проигрывать в таком матче им ну очень не хотелось.
Последнее: "легенды". Когда же мы прекратим это словоблудие ?
Ну ладно, хорошо хоть здесь Спартак обыграли.
Ну ладно, хорошо хоть здесь Спартак обыграли.