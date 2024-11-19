Мостовой: «С удовольствием поработал бы с Каннаваро в Испании»

Экс-игрок сборной России Александр Мостовой сообщил о готовности работать в тренерском штабе совместно с бывшим футболистом сборной Италии Фабио Каннаваро. Ранее итальянец высоко отозвался о россиянине.
Фабио был тренером «Удинезе» и играл в «Реале». С удовольствием поработал бы с Каннаваро в Испании. Когда он был в России, мы с ним поговорили и о футболе и о периоде работы в Италии. Так что, повторюсь, с удовольствием.
У меня стажировка....в Динамо...
У меня стажировка....в Динамо...
Не зря его и из зенитушки сняли по письму 16 игроков. Только об этом что-то никто не вспоминает. А чуть что Карпин, Мостовой и т.д. виноваты.
Не зря его и из зенитушки сняли по письму 16 игроков. Только об этом что-то никто не вспоминает. А чуть что Карпин, Мостовой и т.д. виноваты.