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Мостовой: «С удовольствием поработал бы с Каннаваро в Испании»

вчера, 08:15

Экс-игрок сборной России Александр Мостовой сообщил о готовности работать в тренерском штабе совместно с бывшим футболистом сборной Италии Фабио Каннаваро. Ранее итальянец высоко отозвался о россиянине.

Фабио был тренером «Удинезе» и играл в «Реале». С удовольствием поработал бы с Каннаваро в Испании. Когда он был в России, мы с ним поговорили и о футболе и о периоде работы в Италии. Так что, повторюсь, с удовольствием.

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 13:25, ред.
"Слетал бы в космос, слазил бы на Эверест, снялся бы у Ридли Скотта, поработал бы с Каннаваро... но не могу....
У меня стажировка....в Динамо...
Dante_10
Dante_10 ответ Alex_67 (раскрыть)
вчера в 12:40
А это тот который был на побегушках у РФС и не мог отстаивать интересы своих игроков. Всё правильно - на... такой тренер нужен.
Не зря его и из зенитушки сняли по письму 16 игроков. Только об этом что-то никто не вспоминает. А чуть что Карпин, Мостовой и т.д. виноваты.
97dn3ssttrv5
97dn3ssttrv5
вчера в 11:45
Бедняга никак себе работу не найдёт
Alex_67
Alex_67
вчера в 11:06
Мостовой, вот ты говоришь, говоришь... А ведь ничего не изменилось - спроса на тебя как не было, так и нет.... Ты ни кому не нужен. Твои приступы самолюбования начинают раздражать. Люди скоро начнут от тебя шарахаться. Популярность? Она у тебя была, давно. Лично я тебя презираю, не прощу Садырина... Тьфу на тебя!!!
ssspartak
ssspartak
вчера в 10:28
Балабол этот Мостовой. Уже сколько лет только языком и работает. Начни уже хоть где нибудь работать. Подтверди себя и докажи делом. Словами каждый может работать
x8mywj6phps4
x8mywj6phps4
вчера в 10:22
Так с удовольствием и пенсию получит, не работая.
lotsman
lotsman
вчера в 10:16
Ты же к Слуцкому собрался, а теперь что?
Futurista
Futurista
вчера в 09:42
С удовольствием бы поработал там, где не надо работать...
112910415
112910415
вчера в 09:26
все стажировки мира готовы покориться неутомимому герою !
8c43pmtym499
8c43pmtym499
вчера в 09:14
Какой-то царь у нас непостоянный, как девочка какая-то нетяжёлого поведения!
Варвар7
Варвар7
вчера в 09:08
Александру Владимировичу, (если тщательно просмотреть все заметки о нём за последнее время) можно смело присваивать почётное звание "Лучший работник...")
stanichnik
stanichnik
вчера в 08:45
А как же Слуцкий? Неделю назад Мостовой собирался в Китай к Леониду Викторовичу, называя того мэтром.
Ironigor
Ironigor
вчера в 08:41
Вот и здорово , а вдруг 😉👍
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 08:29
Интересно кто все эти мысли мэтра отслеживает и записывает? Лечащий врач?
ne gusta
ne gusta
вчера в 08:23
было бы интересно
Гость
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