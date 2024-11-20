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Тренер сборной Бразилии: «Прогресс очевиден, мы показали хороший результат»

вчера, 08:30

Главный тренер сборной Бразилии Доривал Жуниор после матча с Уругваем в рамках отбора на чемпионат мира 2026 (1:1) подвел промежуточный итог своей работы. Специалист трудится в стане «селесао» с января 2024 года, коллектив за это время дошел до 1/4 финала на Кубке Америки, а в отборочной группе на мундиаль идет на 5-м месте.

Прогресс очевиден. Я сужу по игре всех наших линий. В последних двух играх мы показали хороший результат, порой нам просто не везло. Еще один гол – и мы могли бы закончить год на 2-м месте в таблице.

Думаю, что в нашей игре многое изменилось. Мы следуем своим путем, хотим улучшать наши результаты и уже приблизились к этому. Но нужно время, чтобы создать идеальную команду, которая будет вселять в фанатов больше уверенности.

Работа продолжается, даже если некоторые не желают этого замечать. Результаты, к сожалению, могут маскировать происходящее. Я уверен в команде и верю, что результаты станут лучше – как раз тогда, когда их значимость будет много выше.

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Все комментарии
Варвар7
Варвар7
вчера в 13:09, ред.
"Еще один гол – и мы могли бы закончить год на 2-м месте в таблице." - Вы даже не представляете ,Доривал, как Вас понимает тренер Казахстанской сборной - ведь ему тоже одного гола не хватило для полного счастья...)
ne gusta
ne gusta
вчера в 12:00
Я вот не понимаю зачем тот тренеры же Стас вчера говорит про прогрессы команды?? Повторить чтоли? Есть регресс а не прогресс.
Ironigor
Ironigor
вчера в 10:24
Ужасно наблюдать за такой сборной Бразилии.
psanh37jbaj4
psanh37jbaj4 ответ 112910415 (раскрыть)
вчера в 09:59, ред.
Вот уже постепенно и формируется ядро новой тренерской секты адептов отрицательного прогресса и позитивных поражений - Черчесов, Тедеско и Доривал Жуниор. Очевидно, нет такого результата, после которого бы Доривал горевал
shlomo
shlomo
вчера в 09:39
Больше похоже на регресс чем на прогресс...
sv_1969
sv_1969
вчера в 09:24
Интересно В каком месте У него прогресс очевиден
112910415
112910415
вчера в 09:12
он тайный поклонник и последователь Черчесова ... такое не скроешь !
yhajbze46qrj
yhajbze46qrj
вчера в 08:35
С такой игрой на чемпионате мира делать нечего.
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