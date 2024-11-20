Тренер сборной Бразилии: «Прогресс очевиден, мы показали хороший результат»

Главный тренер сборной Бразилии после матча с Уругваем в рамках отбора на чемпионат мира 2026 (1:1) подвел промежуточный итог своей работы. Специалист трудится в стане «селесао» с января 2024 года, коллектив за это время дошел до 1/4 финала на Кубке Америки, а в отборочной группе на мундиаль идет на 5-м месте.

Прогресс очевиден. Я сужу по игре всех наших линий. В последних двух играх мы показали хороший результат, порой нам просто не везло. Еще один гол – и мы могли бы закончить год на 2-м месте в таблице.

Думаю, что в нашей игре многое изменилось. Мы следуем своим путем, хотим улучшать наши результаты и уже приблизились к этому. Но нужно время, чтобы создать идеальную команду, которая будет вселять в фанатов больше уверенности.

Работа продолжается, даже если некоторые не желают этого замечать. Результаты, к сожалению, могут маскировать происходящее. Я уверен в команде и верю, что результаты станут лучше – как раз тогда, когда их значимость будет много выше.