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Черчесов оценил прогресс сборной Казахстана под своим руководством

вчера, 17:48

Главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов оценил прогресс сборной Казахстана под своим руководством.

Представьте себе, что с Норвегией, когда была ничья 0:0, мы подали один угловой, а затем на выезде – пять-шесть, начали чаще бить по воротам и почти в два раза больше владеть мячом. Когда получается нормально выйти из обороны, когда через игру с мячом на второго-третьего возникают моменты – видишь, что команда чуть-чуть преображается. После первых наметок в Австрии мы подтвердили линию домашней игрой со Словенией. При подготовке к домашней игре с австрийцами показал игрокам выжимки и данные по матчу с Норвегией и со Словенией. В одном случае результат был успешным, в другом нет. Но 0 очков – это эмоции, а цифры – уже объективный факт. С Норвегией мы сделали примерно 200 передач, соперник – 600. Ударили по воротам один раз, а те – 19. По воротам Словении ударили уже 7 раз, передач сделали около 500, больше, чем соперник. Значит, есть какое-то движение?

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 19:05
Какое движение ???
Футбол это игра...с забиванием голов....а движение это в лёгкой атлетике....
Какая разница больше или меньше двигались игроки если в любом случае 6 матчей не могут забить....

Всё таки тренер-вратарь остаётся спорным вопросом...играя не забивал...и тренируя особо не стремится....))
Dauletbek
Dauletbek
вчера в 18:35
Бывший игрок сборной Казахстана Алексей Попов высказался о результатах Станислава Черчесова у руля сборной Казахстана, передает Sports.kz со ссылкой на Sportnews.kz.

В шести матчах подопечные Станислава Черчесова не смогли забить ни одного мяча, а в ответ пропустили 15 голов. Лучшим достижением в этой серии Лиги наций стала ничья с норвежцами в первом матче в Алматы.

— Все грустно. Главное, что нет моментов. Да, у тебя, наверное, стоит какая-то задача, которую мы не знаем и все на нервах. Если бы нам заранее сказали, что Лига Наций нам не нужна, и мы обкатываем состав и только готовимся к матчам отборочного турнира к чемпионату мира... Но, никто такого не говорил. Это всех нервирует, никто не понимает, куда двигается сборная. Во вторых, во что она играет, тоже никто не понимает. То же самое было со сборной России, когда она готовилась к чемпионату мира 2018 года. Были отвратительные игры, всем горели. Да и на самом чемпионате мира не было никакой игры, — сказал Попов.

Экс-защитник «Рубина» и «Амкара» считает, что ключевая проблема даже не в том, что команда под руководством Черчесова не добилась побед, а в отсутствии голевых моментов в матчах.

— Да, мы все хотим, чтобы сборная Казахстана шикарно выступала, но больше то хотят праздника, причем, ключевое — праздника во время игры. А болельщики его не видят. Болельщики приходят и тупо смотрят за тем, как команда отбивается всю игру, нет никакой мысли. Они понимают, что команда может проиграть сильным соперникам, но ты покажи игру! В итоге, команда только мучилась. В Казахстане есть квалифицированные футболисты. С ними нужно работать, развивать, быть педагогом. К сожалению, Черчесов способен работать только с готовым материалом, игроками высокого уровня. По-другому он не умеет. Да, у него были локальные результаты в «Амкаре», когда команда неплохо играла, занимала 6-7 место, а потом ушел в «Динамо». А так, больших успехов у него нигде не было. Это ошибка Федерации футбола Казахстана, что они пригласили Черчесова, убежден Попов.

По словам эксперта, у Станислава Черчесова не получилось найти подход к игрокам сборной Казахстана.

— У него нет методов управления командой. Он может только муштровать их, а это не тот случай. В любую сборную приезжают лидеры. Я слышал, что половина команды вообще не хочет играть в сборной. Потому что они успешно выступают в клубах, а потом приезжают в сборную и их все поносят. Первая задача была Адиева — поговорить со всеми, замотивировать игроков выступать за сборную. К сожалению, Черчесов не мотиватор, он не умеет этого делать. Поэтому у него проблемы внутри коллектива, — Попов.
https://www.sports.kz/news/polovina-komandyi-voobsche-nehochet-igrat-vsbornoy-kff-obvinili-vpriglashenii-stanislava-cherchesova
Dauletbek
Dauletbek
вчера в 18:30
Адиев о словах Черчесова про «бесхозную» сборную Казахстана: «Они меня немного задевают. Получается, работа мной и федерацией не проводилась до него?»
Магомеда Адиева задели слова Станислава Черчесова о «бесхозной» сборной Казахстана.
Говоря о шестиматчевой серии без побед, нынешний главный тренер команды заявил: «Сборная была бесхозна до меня. Это не отговорки, но у нас не было ни одного плюса: мы не играли на синтетике в Астане, где у нас преимущество, у нас не было допдней на подготовку».

«Сборная не забила ни одного мяча, это не добавляет позитива. Ожидания были несколько другими с приходом Станислава Черчесова. То есть рассчитывали, что результаты будут лучше, чем у меня. К сожалению, получилось не то, что все ожидали.

Понятно, что соперники сильнее. Но когда они сильнее, очень важен тактический подход. И при работе тренерского штаба под моим руководством были непростые соперники.

Очень уважительно отношусь к Станиславу Саламовичу. Но слова про бесхозную команду, конечно же, меня немного задевают. Получается, работа мной и федерацией не проводилась до него?

Конечно, это его суждение. Но считаю, что мы за два года во главе с [бывшим] президентом федерации Барменкуловым пришли к позитивным результатам.

Всегда буду болеть за сборную Казахстана. Мне хотелось бы, чтобы и Черчесов привел команду к наилучшим результатам. Буду только рад, если результаты будут лучше, чем у Адиева», – сказал бывший главный тренер сборной Казахстана.
Alex_67
Alex_67
вчера в 18:28
Да что же он никак не угомонится...
stanichnik
stanichnik
вчера в 18:17, ред.
Результат игры оценивается по набранным очкам в турнирной таблице, а не по количеству поданных угловых и технических действий футболистов, а так же по кпд от этих действий. А у вас Станислав Саламович на против вашей команды в турнирной таблице очень много позорных нулей, значит и прогресс нулевой и итог вашей работы ниже нулевой отметки, и следовательно оценку вы заслуживаете "неуд"!
Болейте за своих, а не против чужих!
112910415
112910415
вчера в 18:12
кому понравятся гениальные идеи Станислава Саламовича, тот пригласит его тренировать какую-либо команду !
а кто пригласит, того ждёт награда : постоянные рассказы о прогрессе на фоне постоянных поражений !
shur
shur
вчера в 18:07
...удары по воротам: 7 (раз)
передачи : 500 (раз)
В итоге: ...куда девались 493 передачи?!?!?!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 18:05
А если посчитать сколько раз чабан в носу поковырял и усы погладил, то прогресс потрясающий. Если человек в провале видит прогресс, то ему уже и к психиатру не надо. Ему уже ничего не поможет. Только свежий воздух на горных пастбищах и посох чабана в правой руке. Самое то!
lotsman
lotsman
вчера в 18:03
Дааа. Прогресс очевиден, вот только голов нету. А в остальном большой рост.)
Варвар7
Варвар7
вчера в 18:00
)))
ne gusta
ne gusta
вчера в 17:54
Есть регресс, а не прогресс.
Варвар7
Варвар7
вчера в 17:50
Достойный приемник тен Хага в риторике...)
Гость
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