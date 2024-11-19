Черчесов оценил прогресс сборной Казахстана под своим руководством

Главный тренер сборной Казахстана оценил прогресс сборной Казахстана под своим руководством.

Представьте себе, что с Норвегией, когда была ничья 0:0, мы подали один угловой, а затем на выезде – пять-шесть, начали чаще бить по воротам и почти в два раза больше владеть мячом. Когда получается нормально выйти из обороны, когда через игру с мячом на второго-третьего возникают моменты – видишь, что команда чуть-чуть преображается. После первых наметок в Австрии мы подтвердили линию домашней игрой со Словенией. При подготовке к домашней игре с австрийцами показал игрокам выжимки и данные по матчу с Норвегией и со Словенией. В одном случае результат был успешным, в другом нет. Но 0 очков – это эмоции, а цифры – уже объективный факт. С Норвегией мы сделали примерно 200 передач, соперник – 600. Ударили по воротам один раз, а те – 19. По воротам Словении ударили уже 7 раз, передач сделали около 500, больше, чем соперник. Значит, есть какое-то движение?