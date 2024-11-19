Тренер сборной Сирии оценил уровень национальной команды России

Главный тренер сборной Сирии Хосе Лана дал комментарий касательно уровня национальной команды России.
Мы видели множество игр сборной России. Отмечаем индивидуальный уровень игроков и то, как они работают в команде. Они умеют нападать и защищаться. Для нас будет большим удовольствием сыграть с таким сильным соперником.
не знаменитый ? да без разницы, всё равно же считает !
не знаменитый ? да без разницы, всё равно же считает !
А для нас до Брунея было большим удовольствием сыграть хоть с каким-нибудь соперником, а теперь будет большим удовольствием сыграть с сильным соперником, то есть после Брунея это означает с любым другим
А для нас до Брунея было большим удовольствием сыграть хоть с каким-нибудь соперником, а теперь будет большим удовольствием сыграть с сильным соперником, то есть после Брунея это означает с любым другим