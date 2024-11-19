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Тренер сборной Сирии оценил уровень национальной команды России

вчера, 10:57
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия4 : 0Логотип футбольный клуб СирияСирияМатч завершен

Главный тренер сборной Сирии Хосе Лана дал комментарий касательно уровня национальной команды России.

Мы видели множество игр сборной России. Отмечаем индивидуальный уровень игроков и то, как они работают в команде. Они умеют нападать и защищаться. Для нас будет большим удовольствием сыграть с таким сильным соперником.

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Источник: rfs.ru
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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 13:11
ура, знаменитый Хосе Лана считает нас сильными !
не знаменитый ? да без разницы, всё равно же считает !
Вещий
Вещий
вчера в 12:26
А вот Сирия это не Бруней.... тем более что многих из основы не будет.
ne gusta
ne gusta
вчера в 11:34
Сильный соперник на фоне Брунея
893umdwezy82
893umdwezy82
вчера в 11:16
Для нас будет большим удовольствием сыграть с таким сильным соперником.

А для нас до Брунея было большим удовольствием сыграть хоть с каким-нибудь соперником, а теперь будет большим удовольствием сыграть с сильным соперником, то есть после Брунея это означает с любым другим
4fyunve9aqpy
4fyunve9aqpy
вчера в 11:13
Чем больше похвалишь до матча, тем легче будет оправдываться в случае неудачи после игры.
Гость
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