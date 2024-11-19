Тренер сборной Сирии оценил уровень национальной команды России

Главный тренер сборной Сирии Хосе Лана дал комментарий касательно уровня национальной команды России.

Мы видели множество игр сборной России. Отмечаем индивидуальный уровень игроков и то, как они работают в команде. Они умеют нападать и защищаться. Для нас будет большим удовольствием сыграть с таким сильным соперником.