Далич: «Сообщил парням, что они заслужили этот результат усердным трудом»

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич высказался о выходе своей команды в 1/4 финала Лиги наций.
Я сообщил парням, что они заслужили этот результат усердным трудом, хотя кажется, что нам всегда приходится сражаться ради этого. Мы провели в Лиге наций несколько очень качественных матчей, включая второй тайм против Португалии.
Мы ввели в состав нескольких молодых игроков, и, несмотря на то, что у нас был кризис результатов, в нашей игре кризиса не было никогда.
А то они несчастные хаотично бегали после матчей, врезаясь в друг друга, спрашивая "Ну почему, почему мы в 1/4-й ?"
А то они несчастные хаотично бегали после матчей, врезаясь в друг друга, спрашивая "Ну почему, почему мы в 1/4-й ?"