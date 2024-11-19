Далич: «Сообщил парням, что они заслужили этот результат усердным трудом»

Главный тренер сборной Хорватии высказался о выходе своей команды в 1/4 финала Лиги наций.

Я сообщил парням, что они заслужили этот результат усердным трудом, хотя кажется, что нам всегда приходится сражаться ради этого. Мы провели в Лиге наций несколько очень качественных матчей, включая второй тайм против Португалии.

Мы ввели в состав нескольких молодых игроков, и, несмотря на то, что у нас был кризис результатов, в нашей игре кризиса не было никогда.