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Далич: «Сообщил парням, что они заслужили этот результат усердным трудом»

вчера, 08:43
ХорватияЛоготип футбольный клуб Хорватия1 : 1Логотип футбольный клуб ПортугалияПортугалияМатч завершен

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич высказался о выходе своей команды в 1/4 финала Лиги наций.

Я сообщил парням, что они заслужили этот результат усердным трудом, хотя кажется, что нам всегда приходится сражаться ради этого. Мы провели в Лиге наций несколько очень качественных матчей, включая второй тайм против Португалии.

Мы ввели в состав нескольких молодых игроков, и, несмотря на то, что у нас был кризис результатов, в нашей игре кризиса не было никогда.

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 13:15, ред.
Наконец то сообщил игрокам...
А то они несчастные хаотично бегали после матчей, врезаясь в друг друга, спрашивая "Ну почему, почему мы в 1/4-й ?"
Dante_10
Dante_10
вчера в 12:47
Унылая Хорватия, старая, а больших молодых талантов и не видно.
112910415
112910415
вчера в 11:02
парни не удивились, парни знали ! )
ne gusta
ne gusta ответ shur (раскрыть)
вчера в 10:29
Ещё Брозович вернется и состав ещё омолодеет..))
shur
shur
вчера в 10:20
...сборная пенсионеров, но как держится, Московское долголетие отдыхает...!!!
shlomo
shlomo
вчера в 10:17
Молодцы что бились до последнего... удачи в дальнейшем
sv_1969
sv_1969
вчера в 09:11
Посмотрим что покажут в 1/4 финала
ne gusta
ne gusta
вчера в 08:49
ээх... какая была сборная 6 лет назад?
Гость
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