В «Ман Сити» прокомментировали продление контракта с Гвардиолой

Председатель правления «Манчестер Сити» Хальдон аль Мубарак прокомментировал продление контракта с испанским наставником «горожан» .

Как и каждый болельщик «Манчестер Сити», я рад, что путь Гвардиолы в клубе продолжится, а его преданность, страсть и новаторское мышление и дальше будут формировать футбольный ландшафт. Его жажда совершенствования и достижения успеха остаётся неутолимой, и прямую выгоду от этого получат наши игроки и тренерский штаб, культура нашего клуба и футбол Англии в целом. Продление контракта позволит Хосепу отработать в «Манчестер Сити» больше 10 лет и даст возможность и дальше переписывать тренерские рекорды.