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В «Ман Сити» прокомментировали продление контракта с Гвардиолой

вчера, 08:25

Председатель правления «Манчестер Сити» Хальдон аль Мубарак прокомментировал продление контракта с испанским наставником «горожан» Пепом Гвардиолой.

Как и каждый болельщик «Манчестер Сити», я рад, что путь Гвардиолы в клубе продолжится, а его преданность, страсть и новаторское мышление и дальше будут формировать футбольный ландшафт. Его жажда совершенствования и достижения успеха остаётся неутолимой, и прямую выгоду от этого получат наши игроки и тренерский штаб, культура нашего клуба и футбол Англии в целом. Продление контракта позволит Хосепу отработать в «Манчестер Сити» больше 10 лет и даст возможность и дальше переписывать тренерские рекорды.

Испанский специалист был назначен на пост главного тренера английского клуба в 2016 году.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 11:02
есть у них ещё в Сити дела ! )
Варвар7
Варвар7
вчера в 09:17
Простой болельщик с типичной английской фамилией Хальдон аль Мубарак
- очень рад...)
Scorp689
Scorp689
вчера в 08:39
Хорошему тренеру и хорошую команду тренировать...
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