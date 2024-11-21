Роналду ответил на вопрос о возможности сыграть со своим сыном

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вчера, 22:59

Нападающий «Аль-Насра» ответил на вопрос о том, может ли он сыграть со своим сыном.

Португалец на своём YouTube-канале взял интервью у американского видеоблогера, предпринимателя и филантропа MrBeast. Последний, проводя параллели с известным баскетболистом Леброном Джеймсом, который ранее сыграл вместе с сыном за «Лос-Анджелес Лейкерс» в матче НБА , поинтересовался у Роналду, может ли подобное произойти в футболе, на что тот ответил:

Может быть, посмотрим. Ему сейчас 14.

На предложение уговорить сына Криштиану сыграть вместе, когда ему будет 17, форвард сказал: