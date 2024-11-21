Роналду ответил на вопрос о возможности сыграть со своим сыном

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду ответил на вопрос о том, может ли он сыграть со своим сыном.
Португалец на своём YouTube-канале взял интервью у американского видеоблогера, предпринимателя и филантропа MrBeast. Последний, проводя параллели с известным баскетболистом Леброном Джеймсом, который ранее сыграл вместе с сыном за «Лос-Анджелес Лейкерс» в матче НБА, поинтересовался у Роналду, может ли подобное произойти в футболе, на что тот ответил:
Может быть, посмотрим. Ему сейчас 14.
На предложение уговорить сына Криштиану сыграть вместе, когда ему будет 17, форвард сказал:
Посмотрим, посмотрим, как будут себя вести мои ноги.