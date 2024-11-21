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Роналду ответил на вопрос о возможности сыграть со своим сыном

вчера, 22:59

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду ответил на вопрос о том, может ли он сыграть со своим сыном.

Португалец на своём YouTube-канале взял интервью у американского видеоблогера, предпринимателя и филантропа MrBeast. Последний, проводя параллели с известным баскетболистом Леброном Джеймсом, который ранее сыграл вместе с сыном за «Лос-Анджелес Лейкерс» в матче НБА, поинтересовался у Роналду, может ли подобное произойти в футболе, на что тот ответил:

Может быть, посмотрим. Ему сейчас 14.

На предложение уговорить сына Криштиану сыграть вместе, когда ему будет 17, форвард сказал:

Посмотрим, посмотрим, как будут себя вести мои ноги.

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Все комментарии
Agamaga_05
Agamaga_05
сегодня в 13:06
Когда у сборной нет серьёзных задач и целей, то можно включать в состав стариков и детей.
rr33duhb8pxs
rr33duhb8pxs
сегодня в 06:33
Хотел бы такое увидеть, главное чтобы Роналду хватило на два-три года
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 23:05
Правильно сказал,как будут работать ноги.
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