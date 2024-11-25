Soccer.ru
ГлавнаяНовостиОрганизация: КДКРоссия. Премьер-Лига 2024/2025

КДК рассмотрит оскорбительные скандирования болельщиков «Крыльев Советов»

вчера, 13:30

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета (КДК) Российского футбольного союза (РФС) Артур Григорьянц сообщил, какие эпизоды рассмотрит КДК по итогам 16-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ).

«Крылья Советов» — «Ахмат» (2:1): болельщики самарского клуба массово скандировали оскорбительные выражения в адрес главного арбитра матча. Главный тренер грозненского клуба Сергей Ташуев выходил за пределы технической зоны — это его пятое нарушение в сезоне.

«Рубин» — «Акрон» (3:0): систематический выход за пределы технической зоны главного тренера казанцев Рашида Рахимова — это его 12‑е нарушение.

«Оренбург» — «Зенит» (0:1): рассмотрим поздний выход из раздевалки на две минуты перед началом матча и на две минуты перед началом второго тайма хозяев поля. Болельщики оренбургского клуба массово скандировали оскорбительные выражения.

ЦСКА — «Ростов» (1:2): рассмотрим задержку выхода ростовчан из раздевалки на две минуты.

«Спартак» — «Локомотив» (5:2): задержка начала второго тайма по вине хозяев поля.

«Факел» — «Динамо» (1:1): рассмотрим выходы за пределы технической зоны главного тренера хозяев Пятибратова— пятое нарушение, главного тренера гостей Лички — четвёртое нарушение.

«Пари НН» — «Динамо» (Махачкала") (0:0): главный тренер махачкалинского клуба Хасанби Биджиев выходил за пределы технической зоны — пятое нарушение в сезоне, у главного тренера нижегородского клуба Виктора Ганчаренко аналогичное нарушение — первое в этом сезоне.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Слушания по делу об удалении защитника «Спартака» перенесли
15 ноября
КДК рассмотрит удаление игрока «Оренбурга» за брань в адрес арбитра
11 ноября
КДК рассмотрит удаление защитника «Спартака» в матче с «Ростовом»
11 ноября
В «Динамо» сообщили, что проведут беседу с Личкой по итогам заседания КДК
06 ноября
КДК РФС получил обращение «Спартака» об отмене красной карточки Литвинову
05 ноября
В КДК рассмотрят удаление Карапузова в матче со «Спартаком»
28 октября
Сортировать
Все комментарии
pomor445
pomor445
вчера в 14:44, ред.
Какие оскорбления в адрес судей? Если кричали "судью на мыло", то это устоявшееся выражение - фразеологизм.
Аксинья
Аксинья ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 14:34, ред.
С паршивой овцы хоть шерсти клок, а с миру по нитке... в КДК застолье))
Robzat
Robzat
вчера в 14:14
За оскорбительные выкрикивания нужно лишать стадион проведения следующего матча или нескольких. Сразу всё прекратится.
shlomo
shlomo
вчера в 14:01
Ну а если судья косячил почему бы и не послать его....
78zsnu6t42jq
78zsnu6t42jq
вчера в 13:55
После каждого тура КДК занимается поборами, жить же надо на что-то.
ugj6rk6z6hzy
ugj6rk6z6hzy
вчера в 13:39, ред.
«Крылья Советов» — «Ахмат» (2:1): болельщики самарского клуба массово скандировали оскорбительные выражения в адрес главного арбитра матча.

Не являясь Вангой, я почему-то кристально ясно вижу и слышу, что они многократно повторяемой хором короткой фразой из двух слов обвиняли арбитра в запрещённой в нашей стране пропаганде ЛГБТ. Так сказать, Крылья с выражением крыли крылатым выражением!
lotsman
lotsman
вчера в 13:38, ред.
Самый спокойный тур, одни выходы за пределы и опоздания. КДК на них много не заработает.)
Варвар7
Варвар7
вчера в 13:31
Судя по всему кто то за "базар ответит"...)))
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 