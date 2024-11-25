КДК рассмотрит оскорбительные скандирования болельщиков «Крыльев Советов»

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета ( КДК ) Российского футбольного союза ( РФС ) сообщил, какие эпизоды рассмотрит КДК по итогам 16-го тура Российской Премьер-Лиги ( РПЛ ).

«Крылья Советов» — «Ахмат» (2:1): болельщики самарского клуба массово скандировали оскорбительные выражения в адрес главного арбитра матча. Главный тренер грозненского клуба Сергей Ташуев выходил за пределы технической зоны — это его пятое нарушение в сезоне.

«Рубин» — «Акрон» (3:0): систематический выход за пределы технической зоны главного тренера казанцев Рашида Рахимова — это его 12‑е нарушение.

«Оренбург» — «Зенит» (0:1): рассмотрим поздний выход из раздевалки на две минуты перед началом матча и на две минуты перед началом второго тайма хозяев поля. Болельщики оренбургского клуба массово скандировали оскорбительные выражения.

ЦСКА — «Ростов» (1:2): рассмотрим задержку выхода ростовчан из раздевалки на две минуты.

«Спартак» — «Локомотив» (5:2): задержка начала второго тайма по вине хозяев поля.

«Факел» — «Динамо» (1:1): рассмотрим выходы за пределы технической зоны главного тренера хозяев Пятибратова— пятое нарушение, главного тренера гостей Лички — четвёртое нарушение.

«Пари НН» — «Динамо» (Махачкала") (0:0): главный тренер махачкалинского клуба Хасанби Биджиев выходил за пределы технической зоны — пятое нарушение в сезоне, у главного тренера нижегородского клуба Виктора Ганчаренко аналогичное нарушение — первое в этом сезоне.