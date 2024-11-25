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Гвардиола о проблемах «Сити»: «Дело не в Холанде. Нам с ним повезло»

вчера, 17:43

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола не винит Эрлинга Холанда в проблемах «Манчестер Сити».

Дело не в Эрлинге. Нам повезло, что он у нас есть. Однажды он забьет два-три гола, как он делал это с тех пор, как пришел. Назовите мне команду, которая бы не зависела от его голов. Сборная Норвегии зависит от него.

«Горожане» проиграли 5 матчей подряд во всех турнирах. Нападающий принял участие в четырех из них и забил один гол.

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Все комментарии
shur
shur ответ Люблю Футбол 4 (раскрыть)
вчера в 22:36
...а о каких рекордах идёт речь, я говорю об обычных голах с игры, это часть его работы и разве он не часть той самой команды,которая проигрывает и проигрывает...!
Люблю Футбол 4
Люблю Футбол 4 ответ shur (раскрыть)
вчера в 20:33
а в чем тут нонсенс? команда проигрывает а он должен рекорды дальше бить? он еще и забил два в таком раскладе) а представителей Английской лиги вообще не жалует французский журнал..да и после стольких подарков месси..это уже давно просто пункт вот у меня есть, по факту все знают что это ничего не значит
112910415
112910415
вчера в 19:24
повезло с ним
провалились вместе, дружно
Incredulous
Incredulous
вчера в 18:06, ред.
"Назовите мне команду, которая бы не зависела от его голов."

Называю: Кроме сборной Норвегии, все остальные. Но учитывая, что уровень сборной Норвегии это третьесортный чемпионат в виде Лиги Наций, к тому же ещё и в Лиге Б, то гордится тут явно не чем.
shur
shur
вчера в 17:47, ред.
...и да и нет, кто то из нас уже видел его с ЗМ в руках, НО при всём
уважении ПЯТЬ ИГР проигрышных игр и один долбанный мячик, это
нонсенс ....!!!!!
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