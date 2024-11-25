Гвардиола о проблемах «Сити»: «Дело не в Холанде. Нам с ним повезло»

Главный тренер «Манчестер Сити» не винит в проблемах «Манчестер Сити».

Дело не в Эрлинге. Нам повезло, что он у нас есть. Однажды он забьет два-три гола, как он делал это с тех пор, как пришел. Назовите мне команду, которая бы не зависела от его голов. Сборная Норвегии зависит от него.