Гвардиола о проблемах «Сити»: «Дело не в Холанде. Нам с ним повезло»

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола не винит Эрлинга Холанда в проблемах «Манчестер Сити».
Дело не в Эрлинге. Нам повезло, что он у нас есть. Однажды он забьет два-три гола, как он делал это с тех пор, как пришел. Назовите мне команду, которая бы не зависела от его голов. Сборная Норвегии зависит от него.
«Горожане» проиграли 5 матчей подряд во всех турнирах. Нападающий принял участие в четырех из них и забил один гол.
провалились вместе, дружно
провалились вместе, дружно
Называю: Кроме сборной Норвегии, все остальные. Но учитывая, что уровень сборной Норвегии это третьесортный чемпионат в виде Лиги Наций, к тому же ещё и в Лиге Б, то гордится тут явно не чем.
Называю: Кроме сборной Норвегии, все остальные. Но учитывая, что уровень сборной Норвегии это третьесортный чемпионат в виде Лиги Наций, к тому же ещё и в Лиге Б, то гордится тут явно не чем.
уважении ПЯТЬ ИГР проигрышных игр и один долбанный мячик, это
нонсенс ....!!!!!
уважении ПЯТЬ ИГР проигрышных игр и один долбанный мячик, это
нонсенс ....!!!!!