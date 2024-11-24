Перес: «„Бернабеу“ – это храм, памятник, прославляющий „Реал“ и Испанию»

Президент «Реала» доволен результатами реконструкции «Сантьяго Бернабеу».

Преображение «Бернабеу» восхищает весь мир. Это уже мировой символ, памятник, храм. Миллионы туристов восхищаются одним из самых впечатляющих произведений искусства в мире за последние годы. Эта трансформация прославляет «Реал», футбол, город Мадрид и бренд Испании. Благодарю партнеров за понимание неудобств этой работы. С экономической точки зрения ситуация также экстраординарна. Мы стали первым клубом, чей доход превысил 1 миллиард долларов, и конкурируем с крупнейшими гигантами НФЛ и НБА .