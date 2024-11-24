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Перес: «„Бернабеу“ – это храм, памятник, прославляющий „Реал“ и Испанию»

вчера, 18:18

Президент «Реала» Флорентино Перес доволен результатами реконструкции «Сантьяго Бернабеу».

Преображение «Бернабеу» восхищает весь мир. Это уже мировой символ, памятник, храм. Миллионы туристов восхищаются одним из самых впечатляющих произведений искусства в мире за последние годы. Эта трансформация прославляет «Реал», футбол, город Мадрид и бренд Испании. Благодарю партнеров за понимание неудобств этой работы. С экономической точки зрения ситуация также экстраординарна. Мы стали первым клубом, чей доход превысил 1 миллиард долларов, и конкурируем с крупнейшими гигантами НФЛ и НБА.

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Все комментарии
Agamaga_05
Agamaga_05
вчера в 21:45
Какой красноречивый старик. Что за мировой символ?
Неужели он думает, что реконструкция стадиона даёт основание бросаться такими словами?
Для самого клуба и города само собой ДА, но затрагивать всю Испанию и тем более за весь мир говорить - это уже перебор!
После реконструкции Камп Ноу стадион Реала кажется не таким уж и величественным 😀 перед той махиной.
Да и про доходы в лярд когда-то Барселона понтовалась, а теперь Перес решил понтонуться. Ладно, пусть радуется!
Я подожду окончания реконструкции Камп Ноу!

Меня вообще не тянет на их "символ мира".

Я знаю, где самый величественный стадион! Как и весь мир! Там же, где и музей лучшего игрока всех времен!
Scorp689
Scorp689
вчера в 18:39
    prenkn8ejw7n
    prenkn8ejw7n
    вчера в 18:25
    Флорентино Перес абсолютно прав! Реконструкция «Сантьяго Бернабеу» действительно стала настоящим триумфом для клуба и всего мирового футбола. Новый стадион не только поражает своей архитектурой и современными технологиями, но и стал символом Мадрида и всей Испании. Туристы со всего мира теперь стремятся посетить это величественное сооружение, что несомненно приносит огромные дивиденды как клубу, так и городу. Экономические успехи тоже впечатляют – стать первым футбольным клубом с доходом более миллиарда долларов, соревнуясь с такими гигантами, как команды НФЛ и НБА, – это выдающееся достижение.
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