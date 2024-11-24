Перес: «„Бернабеу“ – это храм, памятник, прославляющий „Реал“ и Испанию»

Президент «Реала» Флорентино Перес доволен результатами реконструкции «Сантьяго Бернабеу».
Преображение «Бернабеу» восхищает весь мир. Это уже мировой символ, памятник, храм. Миллионы туристов восхищаются одним из самых впечатляющих произведений искусства в мире за последние годы. Эта трансформация прославляет «Реал», футбол, город Мадрид и бренд Испании. Благодарю партнеров за понимание неудобств этой работы. С экономической точки зрения ситуация также экстраординарна. Мы стали первым клубом, чей доход превысил 1 миллиард долларов, и конкурируем с крупнейшими гигантами НФЛ и НБА.
Неужели он думает, что реконструкция стадиона даёт основание бросаться такими словами?
Для самого клуба и города само собой ДА, но затрагивать всю Испанию и тем более за весь мир говорить - это уже перебор!
После реконструкции Камп Ноу стадион Реала кажется не таким уж и величественным 😀 перед той махиной.
Да и про доходы в лярд когда-то Барселона понтовалась, а теперь Перес решил понтонуться. Ладно, пусть радуется!
Я подожду окончания реконструкции Камп Ноу!
Меня вообще не тянет на их "символ мира".
Я знаю, где самый величественный стадион! Как и весь мир! Там же, где и музей лучшего игрока всех времен!
Неужели он думает, что реконструкция стадиона даёт основание бросаться такими словами?
Для самого клуба и города само собой ДА, но затрагивать всю Испанию и тем более за весь мир говорить - это уже перебор!
После реконструкции Камп Ноу стадион Реала кажется не таким уж и величественным 😀 перед той махиной.
Да и про доходы в лярд когда-то Барселона понтовалась, а теперь Перес решил понтонуться. Ладно, пусть радуется!
Я подожду окончания реконструкции Камп Ноу!
Меня вообще не тянет на их "символ мира".
Я знаю, где самый величественный стадион! Как и весь мир! Там же, где и музей лучшего игрока всех времен!