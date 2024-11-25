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Кин: «Для „Ман Сити“ всё будет закончено, если они уступят „Ливерпулю“»

вчера, 09:57
ЛиверпульЛоготип футбольный клуб Ливерпуль-:-Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер Сити01.12.2024 в 19:00 Не начался

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Рой Кин поделился ожиданиями от игры «Ливерпуля» и «Манчестер Сити» в АПЛ.

Восемь баллов отставания. Полагаю, они не могут в это поверить. «Ливерпуль» был великолепен и имеет все шансы стать чемпионом. Если они покажут свою лучшую игру, при поддержке фанатов, и одолеют «Сити», это станет мощным заявлением.

Для них [«Ман Сити»] на следующей неделе всё будет закончено, если они уступят «Ливерпулю». Это непростое испытание – справиться с такими ожиданиями. Сможет ли «Сити» прийти в себя на следующей неделе?

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Все комментарии
IKER-RAUL
IKER-RAUL
вчера в 23:16
ерунду говорит, после 12 туров говорить о чемпионстве какой либо команды в АПЛ ооооочень рано
112910415
112910415
вчера в 11:58
весной, всё решится только весной !
Маг_тм
Маг_тм
вчера в 10:55
Не, Апл это такая лига, где можно потерять очки с каждым соперником, вот если в Ла лиге Реал или Барса будут опережать друг друга на 11 очков, это да, приговор, потому-что там редко теряют очки.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 10:41
Думаю, Ливерпуль победит )) команда Слота ведёт прагматичный футбол. И мало допускает ошибок
3dws2wdxfsba
3dws2wdxfsba
вчера в 10:14
Ливер их и добьёт
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