Кин: «Для „Ман Сити“ всё будет закончено, если они уступят „Ливерпулю“»

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» поделился ожиданиями от игры «Ливерпуля» и «Манчестер Сити» в АПЛ .

Восемь баллов отставания. Полагаю, они не могут в это поверить. «Ливерпуль» был великолепен и имеет все шансы стать чемпионом. Если они покажут свою лучшую игру, при поддержке фанатов, и одолеют «Сити», это станет мощным заявлением.

Для них [«Ман Сити»] на следующей неделе всё будет закончено, если они уступят «Ливерпулю». Это непростое испытание – справиться с такими ожиданиями. Сможет ли «Сити» прийти в себя на следующей неделе?