Перес: «Нынешний календарь вредит профессиональным футболистам»

Президент «Реала» недоволен увеличением количества матчей в сезоне.

Это вредит профессиональным футболистам, увеличивая количество травм. В этом сезоне мы можем сыграть 82 матча! УЕФА и ФИФА увеличивают число матчей на 63% – с 22 до 36 игр. В этом сезоне Ла Лиги уже девять игроков повредили крестообразные связки – столько же, сколько за весь прошлый сезон. Специалисты отмечают, что это обусловлено усталостью. Кроме того, матчи становятся все более и более поздними, что затрудняет отдых и восстановление футболистов. К примеру, Беллингем к 21 году уже отыграл 251 матч. Бекхэм в его возрасте провел лишь 54 игры. Физическое и психическое давление несоразмерно. Нет времени, необходимого для отдыха. Поэтому риск получения травмы увеличивается.