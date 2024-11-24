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Перес: «Нынешний календарь вредит профессиональным футболистам»

вчера, 17:26

Президент «Реала» Флорентино Перес недоволен увеличением количества матчей в сезоне.

Это вредит профессиональным футболистам, увеличивая количество травм. В этом сезоне мы можем сыграть 82 матча! УЕФА и ФИФА увеличивают число матчей на 63% – с 22 до 36 игр. В этом сезоне Ла Лиги уже девять игроков повредили крестообразные связки – столько же, сколько за весь прошлый сезон. Специалисты отмечают, что это обусловлено усталостью. Кроме того, матчи становятся все более и более поздними, что затрудняет отдых и восстановление футболистов. К примеру, Беллингем к 21 году уже отыграл 251 матч. Бекхэм в его возрасте провел лишь 54 игры. Физическое и психическое давление несоразмерно. Нет времени, необходимого для отдыха. Поэтому риск получения травмы увеличивается.

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Все комментарии
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 20:55
Выход один, задействовать больше игроков и больше ротации. Другого не дано.
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 18:11
Я, как врач-хирург, давно уже понимал и писал про это. ФИФА и УЕФА продажные, это уже давно понятно. Просто посмотрите на левые ЗМ Месси, на вручение последнего ЗМ. У Реала Куртуа, Милитао, Алаба и Карвахаль рвали крестообразную связку. Гави, Педри и т.д. тоже много травм в таком молодом возрасте. Ямаль травмирован. У Реала много игроков на данный момент находятся в лазарете. Сколько это будет продолжаться? Во что превратили нашу любимую Лигу Чемпионов УЕФА? Эта общая таблица, эти лишние матчи и т.п. вещи сильно сказываются...
ABir
ABir
вчера в 17:58
А Блаттер и Инфантино радуются, что создали Машину, зарабатывающую миллиарды.
Robzat
Robzat
вчера в 17:36, ред.
Когда растут зарплаты до фантастических величин, то недовольных почему-то нет.
Гость
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