Флик полностью доверяет Кунде, несмотря на ошибку в матче с «Сельтой»

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик доволен защитником Жюлем Кунде, несмотря на результативную ошибку в матче 14-го тура с «Сельтой» (2:2).
По данным источника, Флику не понравилась критика Кунде со стороны партнеров по команде, в частности, от полузащитника Гави.
Тренер «Барселоны» не хочет, чтобы кого-то выделяли, потому что все игроки допускают ошибки в играх. Также Флик предпочитает, чтобы о подобном не говорили публично.
Тренер «блауграны» считает Жюля одним из самых профессиональных футболистов команды, полностью ему доверяет и намерен и дальше делать на него ставку.