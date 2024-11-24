Флик полностью доверяет Кунде, несмотря на ошибку в матче с «Сельтой»

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вчера, 20:11

Главный тренер «Барселоны» доволен защитником , несмотря на результативную ошибку в матче 14-го тура с «Сельтой» (2:2).

По данным источника, Флику не понравилась критика Кунде со стороны партнеров по команде, в частности, от полузащитника .

Тренер «Барселоны» не хочет, чтобы кого-то выделяли, потому что все игроки допускают ошибки в играх. Также Флик предпочитает, чтобы о подобном не говорили публично.

Тренер «блауграны» считает Жюля одним из самых профессиональных футболистов команды, полностью ему доверяет и намерен и дальше делать на него ставку.