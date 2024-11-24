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Флик полностью доверяет Кунде, несмотря на ошибку в матче с «Сельтой»

вчера, 20:11

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик доволен защитником Жюлем Кунде, несмотря на результативную ошибку в матче 14-го тура с «Сельтой» (2:2).

По данным источника, Флику не понравилась критика Кунде со стороны партнеров по команде, в частности, от полузащитника Гави.

Тренер «Барселоны» не хочет, чтобы кого-то выделяли, потому что все игроки допускают ошибки в играх. Также Флик предпочитает, чтобы о подобном не говорили публично.

Тренер «блауграны» считает Жюля одним из самых профессиональных футболистов команды, полностью ему доверяет и намерен и дальше делать на него ставку.

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Все комментарии
Dauletbek
Dauletbek
сегодня в 00:18
Критиковать не буду. Отвечает за всё тренер. Весной увидим, как события сложатся
shlomo
shlomo
вчера в 20:14
Ошибку может совершить каждый... тут главное сделать работу над ошибкой.
Гость
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