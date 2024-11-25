Аморим заявил, что «Манчестер Юнайтед» придётся долго страдать

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» настаивает на том, что останется верен своим принципам, хотя и говорит, что это приведёт к новым страданиям, пока его тактика не принесёт плоды.

Я знаю, что это расстраивает болельщиков, но мы многое меняем в данный момент, когда у нас много игр. Мы будем страдать в течение долгого времени и постараемся выиграть матчи, но на это потребуется время.

Мы должны были выигрывать у «Ипсвича» , но мы могли бы и проиграть, если бы не Онана, поэтому я думаю, что мы должны понимать это и думать и быть прагматичными. У парней было два дня на тренировку, чтобы привыкнуть к изменениям.

Игрокам сложно за трое суток освоить новые идеи. Думаю, именно поэтому меня привезли сюда в середине сезона, и мы пытаемся изменить то, что они привыкли делать (при Эрике тен Хаге).

Или в следующем году на том же этапе мы будем здесь с теми же проблемами, или мы начнём сейчас, немного рискнём, немного помучаемся, и в следующем году будем лучше на этом этапе, так что мы должны немного рискнуть.

Игрокам сейчас приходится много думать, потому что мы слишком многое меняем. Но сегодня я понял, что они стараются. Они действительно стараются. Даже в трудные моменты я чувствовал, что они делают то, чего мы от них хотим.