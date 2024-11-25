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Аморим заявил, что «Манчестер Юнайтед» придётся долго страдать

вчера, 09:29

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим настаивает на том, что останется верен своим принципам, хотя и говорит, что это приведёт к новым страданиям, пока его тактика не принесёт плоды.

Я знаю, что это расстраивает болельщиков, но мы многое меняем в данный момент, когда у нас много игр. Мы будем страдать в течение долгого времени и постараемся выиграть матчи, но на это потребуется время.

Мы должны были выигрывать у «Ипсвича» , но мы могли бы и проиграть, если бы не Онана, поэтому я думаю, что мы должны понимать это и думать и быть прагматичными. У парней было два дня на тренировку, чтобы привыкнуть к изменениям.

Игрокам сложно за трое суток освоить новые идеи. Думаю, именно поэтому меня привезли сюда в середине сезона, и мы пытаемся изменить то, что они привыкли делать (при Эрике тен Хаге).

Или в следующем году на том же этапе мы будем здесь с теми же проблемами, или мы начнём сейчас, немного рискнём, немного помучаемся, и в следующем году будем лучше на этом этапе, так что мы должны немного рискнуть.

Игрокам сейчас приходится много думать, потому что мы слишком многое меняем. Но сегодня я понял, что они стараются. Они действительно стараются. Даже в трудные моменты я чувствовал, что они делают то, чего мы от них хотим.

Напомним, в дебютном матче Аморима «Манчестер Юнайтед» не смог переиграть «Ипсвич» в двенадцатом туре АПЛ.

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Все комментарии
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin ответ заDOOMчивый (раскрыть)
сегодня в 03:33
Время покажет, но за язык никто не тянул, 5 января всё ясно станет
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответ Ilya Seedyakin (раскрыть)
вчера в 22:07
ну португальцы довольно таки темпераментные люди,поэтому сильно отличаются от шотландцев.
Тем более сейчас информационный век и журналисты лезут изо всех щелей,что бы что то спросить и сделать клик бейт
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответ B.Y.O.B. (раскрыть)
вчера в 22:04
страдают только болельщики МЮ,игроки получают хорошую зарплату,да и тренерский штаб тоже не в обиде.
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответ Van Vanovich (раскрыть)
вчера в 22:02
ну разве что ПСЖ за них отстегнёт или шейх-лига. Хотя эти парни - подбитые лётчики,так что огромных денег ждать не стоит.
Van Vanovich
Van Vanovich
вчера в 12:01
Продать Рэшфорда , Бруну , можно заработать за них не маленькие деньги. И продать Антони, Каземиро. И можно потом купить кого-то.
112910415
112910415
вчера в 10:52
долго-то терпеть не станут !
galem72
galem72
вчера в 10:19
По количеству его болтовни в сети, похоже, что Аморим пришёл работать клубным пресс-секретарём, а не главным тренером.
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 10:05
После САФ сплошные страдания.
adekvat
adekvat
вчера в 10:04
Манчестеру страдать не привыкать, а вот тебе прийдется привыкать.
Incredulous
Incredulous
вчера в 09:52
"Но сегодня я понял, что они стараются. Они действительно стараются. Даже в трудные моменты я чувствовал, что они делают то, чего мы от них хотим."

После таких заявлений тренера ничего хорошего можно не ждать. В каком месте они стараются? Им абсолютно пофиг. Видно, что в команде полностью отсутствует дисциплина. Игроки играют на отье...ись. Но тренеру всё нравиться.
Incredulous
Incredulous
вчера в 09:47
Опять нужно время, опять нужно потерпеть, пострадать... Мало терпели? Уже 11 лет болельщики МЮ всё терпят и страдают, а тренеры всё приходят, зарабатывают и уходят. И вот очередной мега-коуч пришёл, уже изначально настроенный на поражения и неудачи. В общем нас ждут очередные пару лет безнадёжного топтания на месте, с лозунгами: "Ещё немного, и всё будет хорошо, нужно только потерпеть", и с последующим увольнением тренера.
B.Y.O.B.
B.Y.O.B.
вчера в 09:41
Может у меня и дилетантский подход, но можно уже МЮ тренера, с которым они будут играть, а не страдать.
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
вчера в 09:40
Всего второй день тренер, а слов сказал больше чем САФ за все время пребывания в Манчестере
YNWA
YNWA
вчера в 09:38
Ясно понятно!
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