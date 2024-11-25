Луис Энрике лично заинтересован в трансфере Рэшфорда в ПСЖ

ПСЖ намерен снова попробовать подписать нападающего «Манчестер Юнайтед» Маркуса Рэшфорда.
Главный тренер парижан Луис Энрике недоволен атакующими способностями команды, поэтому хочет видеть англичанина в своём клубе.
Представители ПСЖ и Рэшфорда контактировали летом, поэтому могут провести ещё одни переговоры в январе.
процветать в Парижике или как там у классиков :"Увидеть Париж и умереть...!!!"
процветать в Парижике или как там у классиков :"Увидеть Париж и умереть...!!!"
Энрике что то знает))
Энрике что то знает))