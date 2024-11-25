Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиФранция. Лига 1 2024/2025

Луис Энрике лично заинтересован в трансфере Рэшфорда в ПСЖ

вчера, 21:52

ПСЖ намерен снова попробовать подписать нападающего «Манчестер Юнайтед» Маркуса Рэшфорда.

Главный тренер парижан Луис Энрике недоволен атакующими способностями команды, поэтому хочет видеть англичанина в своём клубе.

Представители ПСЖ и Рэшфорда контактировали летом, поэтому могут провести ещё одни переговоры в январе.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
СлухиМЮ рассматривает варианты усиления атаки в зимнее трансферное окно
Вчера, 21:31
Слухи«Арсенал» начал переговоры по трансферу полузащитника «Реала»
Вчера, 20:30
Слухи«Бавария» считает Вирца приоритетной трансферной целью
Вчера, 20:23
Слухи«Манчестер Сити» хочет подписать защитника сборной Украины
Вчера, 19:17
Де Брюйне не уверен, что останется в «Манчестер Сити» на следующий сезон
Вчера, 19:04
В «Аталанте» отреагировали на информацию об интересе к Сперцяну
Вчера, 15:46
Все комментарии
shur
shur
сегодня в 09:43
... 27 лет,статный,богатый,что ещё надо чтобы завести семью и
процветать в Парижике или как там у классиков :"Увидеть Париж и умереть...!!!"
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 22:51
Рэшфорда не особо наигрывали на позиции ЦФ, хотя все данные есть для этого.
Энрике что то знает))
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 