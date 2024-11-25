«Бавария» считает Вирца приоритетной трансферной целью

По данным журналиста Флориана Плеттенберга, мюнхенская «Бавария» готова предложить за полузащитника «Байера» Флориана Вирца более 100 миллионов евро. Ради подписания немца «Бавария» планирует сэкономить на других сделках.
Также сообщается, что клуб следит за Омаром Мармушем («Айнтрахт»), Виктором Дьёкерешем («Спортинг») и Джонатаном Дэвидом («Лилль»), последний из которых может быть доступен летом бесплатно.
Однако в настоящий момент поиск нападающего не является приоритетом «Баварии» – подписание форварда маловероятно, если Матис Тель останется в клубе.