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«Бавария» считает Вирца приоритетной трансферной целью

вчера, 20:23

По данным журналиста Флориана Плеттенберга, мюнхенская «Бавария» готова предложить за полузащитника «Байера» Флориана Вирца более 100 миллионов евро. Ради подписания немца «Бавария» планирует сэкономить на других сделках.

Также сообщается, что клуб следит за Омаром Мармушем («Айнтрахт»), Виктором Дьёкерешем («Спортинг») и Джонатаном Дэвидом («Лилль»), последний из которых может быть доступен летом бесплатно.

Однако в настоящий момент поиск нападающего не является приоритетом «Баварии» – подписание форварда маловероятно, если Матис Тель останется в клубе.

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Все комментарии
ИГРОЧИШКА
ИГРОЧИШКА
сегодня в 07:40
Зенит Мюнхен
sv_1969
sv_1969
сегодня в 00:07
Более 100 млн как то обтекаемо! Цена Вирца 130 млн и контракт до 2027 года!
Ice van Reed
Ice van Reed
вчера в 21:20
Вирц для Баварии важен, но маловероятен, как Volkswagen
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 20:37
Утром деньги - вечером фото Вирца из Лондона!)
Alex_67
Alex_67
вчера в 20:30
Утром деньги - вечером Вирц.
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