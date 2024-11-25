«Бавария» считает Вирца приоритетной трансферной целью

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вчера, 20:23

По данным журналиста Флориана Плеттенберга, мюнхенская «Бавария» готова предложить за полузащитника «Байера» более 100 миллионов евро. Ради подписания немца «Бавария» планирует сэкономить на других сделках.

Также сообщается, что клуб следит за («Айнтрахт»), В («Спортинг») и («Лилль»), последний из которых может быть доступен летом бесплатно.

Однако в настоящий момент поиск нападающего не является приоритетом «Баварии» – подписание форварда маловероятно, если останется в клубе.