«Арсенал» начал переговоры по трансферу полузащитника «Реала»

Полузащитник «Реала» Арда Гюлер может продолжить карьеру в Англии.
В подписании турка заинтересован «Арсенал», который уже начал переговоры по трансферу футболиста.
Полузащитник «Реала» Арда Гюлер может продолжить карьеру в Англии.
В подписании турка заинтересован «Арсенал», который уже начал переговоры по трансферу футболиста.
Лично мне такой трансфер нравится, но и опасения вызывает конечно же....
Гюлер молодой, талантливый игрок, который может закрыть как минимум 2 позиции...и Эдегора подменять, и Сака, еще из плюсов это то, что всего лишь аренда, но турок хрупкий игрок для АПЛ...как бы его не сломали там, а это минус как для Арсенала, так и для самого игрока. Многое еще будет зависеть от того, кто станет номым спорт.диром у нас и как провернут усиление состава зимой
Лично мне такой трансфер нравится, но и опасения вызывает конечно же....
Гюлер молодой, талантливый игрок, который может закрыть как минимум 2 позиции...и Эдегора подменять, и Сака, еще из плюсов это то, что всего лишь аренда, но турок хрупкий игрок для АПЛ...как бы его не сломали там, а это минус как для Арсенала, так и для самого игрока. Многое еще будет зависеть от того, кто станет номым спорт.диром у нас и как провернут усиление состава зимой