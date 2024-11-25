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«Арсенал» начал переговоры по трансферу полузащитника «Реала»

вчера, 20:30

Полузащитник «Реала» Арда Гюлер может продолжить карьеру в Англии.

В подписании турка заинтересован «Арсенал», который уже начал переговоры по трансферу футболиста.

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Все комментарии
Ironigor
Ironigor
вчера в 21:45
На год можно и в аренде побыть. Это даже лучше.
A.S.A
A.S.A
вчера в 21:36
Насколько мне известно, речь пока идет об аренде Гюлера зимой....
Лично мне такой трансфер нравится, но и опасения вызывает конечно же....
Гюлер молодой, талантливый игрок, который может закрыть как минимум 2 позиции...и Эдегора подменять, и Сака, еще из плюсов это то, что всего лишь аренда, но турок хрупкий игрок для АПЛ...как бы его не сломали там, а это минус как для Арсенала, так и для самого игрока. Многое еще будет зависеть от того, кто станет номым спорт.диром у нас и как провернут усиление состава зимой
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 21:03
тюрку лучше перейти в Арсенал,чем тратить лучшие годы на лавке у мадридского двора.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 20:32
Обсуждают,значит договорятся.
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