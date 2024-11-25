МЮ рассматривает варианты усиления атаки в зимнее трансферное окно

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вчера, 21:31

По информации источника, «Манчестер Юнайтед» рассматривает варианты усиления атаки в зимнее трансферное окно. В шорт-лист английского клуба входят четыре игрока.

Одним из них является . ПСЖ готов расстаться с форвардом зимой, продав его или отдав в аренду. Однако вариант с трансфером французского футболиста в данный момент не считается приоритетным для МЮ .

Также интерес манкунианцев привлекли и . Трансфер лучшего бомбардира «Айнтрахта» обойдется потенциальным покупателям в 50-60 миллионов евро. За нападающего «Байера» придется заплатить крупную сумму – конкретные числа не называются.

Англичане также продолжают следить за , выступающим за «Галатасарай» на правах аренды из «Наполи». В январе в силу вступит пункт об отступных – нигерийского форварда можно будет купить за 75 миллионов евро.