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МЮ рассматривает варианты усиления атаки в зимнее трансферное окно

вчера, 21:31

По информации источника, «Манчестер Юнайтед» рассматривает варианты усиления атаки в зимнее трансферное окно. В шорт-лист английского клуба входят четыре игрока.

Одним из них является Рандаль Коло Муани. ПСЖ готов расстаться с форвардом зимой, продав его или отдав в аренду. Однако вариант с трансфером французского футболиста в данный момент не считается приоритетным для МЮ.

Также интерес манкунианцев привлекли Омар Мармуш и Виктор Бонифац. Трансфер лучшего бомбардира «Айнтрахта» обойдется потенциальным покупателям в 50-60 миллионов евро. За нападающего «Байера» придется заплатить крупную сумму – конкретные числа не называются.

Англичане также продолжают следить за Виктором Осимхеном, выступающим за «Галатасарай» на правах аренды из «Наполи». В январе в силу вступит пункт об отступных – нигерийского форварда можно будет купить за 75 миллионов евро.

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Все комментарии
galem72
galem72
сегодня в 10:37, ред.
Как эти таблоиды генерируют свои списки? ))
Ну какой Осимхен или Рандаль? Один в ссылке за поведение отбывает сезон, второй — ленивый бегунок, зазвездившийся после перехода из Айнтрахта. Бонифаций — типичный сдувшийся представитель рандомно-удачного сезона Байера.
Остаётся только Омарчик. Вот его можно попробовать записать в атаку, но не за такие бабки. Айнтрахту и 40 хватит + бонусы.
Но это всё лирика, пока в составе есть такие "блестящие" представители как Рашфорд, Зиркзее и Антони.
112910415
112910415
сегодня в 05:58
это да, пора бы начать забивать !
shur
shur
вчера в 23:28
...трое из четверых опять шахтёры ...!!!
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответ Варвар7 (раскрыть)
вчера в 22:14, ред.
команду которую создал голландец - под нож.
Посмотрел разницу мячей 13-13,даже Волки на 17 месте забили 20,ну и Ипсвич тоже 13,правда пропустили больше. 12 игр пропущеных 13 мячей,в принципе показатель нормальный 1 мяч за игру,НО ВОТ ЗАБИВАТЬ 1 мяч за игру это конечно днище.
Из голеодоров МЮ это Горначо 3 мяча и Бруно 2,правда один из пенальти. Ну и у Ливерпуля Салах -10( тоже есть пенальти) и Викинг из МС забил 12,как весь МЮ.
заDOOMчивый
заDOOMчивый
вчера в 22:10
без нападающего вообще голы с трудом залетают. Берите Витю,он хоть умеет в ворота попадать.
STVA 1
STVA 1
вчера в 21:53
Похоже МЮ ожидает чистка состава
Варвар7
Варвар7
вчера в 21:33
Это естественно и логично - новый тренер будет стараться выстраивать команду под себя...
Гость
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