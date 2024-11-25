МЮ рассматривает варианты усиления атаки в зимнее трансферное окно

По информации источника, «Манчестер Юнайтед» рассматривает варианты усиления атаки в зимнее трансферное окно. В шорт-лист английского клуба входят четыре игрока.
Одним из них является Рандаль Коло Муани. ПСЖ готов расстаться с форвардом зимой, продав его или отдав в аренду. Однако вариант с трансфером французского футболиста в данный момент не считается приоритетным для МЮ.
Также интерес манкунианцев привлекли Омар Мармуш и Виктор Бонифац. Трансфер лучшего бомбардира «Айнтрахта» обойдется потенциальным покупателям в 50-60 миллионов евро. За нападающего «Байера» придется заплатить крупную сумму – конкретные числа не называются.
Англичане также продолжают следить за Виктором Осимхеном, выступающим за «Галатасарай» на правах аренды из «Наполи». В январе в силу вступит пункт об отступных – нигерийского форварда можно будет купить за 75 миллионов евро.
Ну какой Осимхен или Рандаль? Один в ссылке за поведение отбывает сезон, второй — ленивый бегунок, зазвездившийся после перехода из Айнтрахта. Бонифаций — типичный сдувшийся представитель рандомно-удачного сезона Байера.
Остаётся только Омарчик. Вот его можно попробовать записать в атаку, но не за такие бабки. Айнтрахту и 40 хватит + бонусы.
Но это всё лирика, пока в составе есть такие "блестящие" представители как Рашфорд, Зиркзее и Антони.
Ну какой Осимхен или Рандаль? Один в ссылке за поведение отбывает сезон, второй — ленивый бегунок, зазвездившийся после перехода из Айнтрахта. Бонифаций — типичный сдувшийся представитель рандомно-удачного сезона Байера.
Остаётся только Омарчик. Вот его можно попробовать записать в атаку, но не за такие бабки. Айнтрахту и 40 хватит + бонусы.
Но это всё лирика, пока в составе есть такие "блестящие" представители как Рашфорд, Зиркзее и Антони.
Посмотрел разницу мячей 13-13,даже Волки на 17 месте забили 20,ну и Ипсвич тоже 13,правда пропустили больше. 12 игр пропущеных 13 мячей,в принципе показатель нормальный 1 мяч за игру,НО ВОТ ЗАБИВАТЬ 1 мяч за игру это конечно днище.
Из голеодоров МЮ это Горначо 3 мяча и Бруно 2,правда один из пенальти. Ну и у Ливерпуля Салах -10( тоже есть пенальти) и Викинг из МС забил 12,как весь МЮ.
Посмотрел разницу мячей 13-13,даже Волки на 17 месте забили 20,ну и Ипсвич тоже 13,правда пропустили больше. 12 игр пропущеных 13 мячей,в принципе показатель нормальный 1 мяч за игру,НО ВОТ ЗАБИВАТЬ 1 мяч за игру это конечно днище.
Из голеодоров МЮ это Горначо 3 мяча и Бруно 2,правда один из пенальти. Ну и у Ливерпуля Салах -10( тоже есть пенальти) и Викинг из МС забил 12,как весь МЮ.