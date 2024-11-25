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вчера, 22:36

«Ливерпуль», «Ювентус» и «Интер» нацелились на 18-летнего голкипера «Ромы» Ренато Марина.

Несмотря на то, что ему 18 лет, он продемонстрировал впечатляющую игру в молодежных командах «Ромы» и начал регулярно получать вызовы в первую команду. Марин находился на скамейке запасных во время первой игры Клаудио Раньери у руля «джаллоросси» против «Наполи».

Его выступления также привлекли внимание ряда итальянских и иностранных клубов, при этом «Ювентус» и «Интер» особенно заинтересованы в его подписании в ​​конце сезона, когда истечет его контракт с «Ромой». Однако перспектива подписания итало-бразильского вратаря в качестве свободного агента привлекает многие клубы по всей Европе, поэтому «Ливерпуль» и «Марсель» также следят за ситуацией.

Пока «Рома» ведет диалог с агентами Марина о возможном продлении контракта, однако переговоры в настоящее время зашли в тупик.