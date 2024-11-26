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Карпин о Дзюбе в сборной: «Мы решили не приглашать возрастных игроков»

сегодня, 00:34

Главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил на вопрос о возможном вызове Артёма Дзюбы в сборную.

Почему Дзюба должен получить вызов в сборную? Мы давно решили, что не будем приглашать возрастных игроков, на которых не сможем рассчитывать через несколько лет, когда Россия вернется на международную арену.

Ранее 36-летний нападающий «Акрона» заявил, что хотел бы провести еще несколько матчей за национальную команду. Дзюба делит с Александром Кержаковым первое место по количеству голов за сборную – по 30.

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Все комментарии
Сп62
Сп62
сегодня в 15:22
С Брунеем можно было выпустить. Он бы наигранные связи не нарушил, а публику повесилил бы. Всё-таки шоу.
альсато
альсато
сегодня в 10:20
Нууу..хорошо!...,а есть тут хоть один человек, который бы взял Артема Дзюбу (если бы был тренером) в Сборную?...То то же!!!)))))
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 09:20
Ну и правильно.
Aleks Captain
Aleks Captain
сегодня в 08:15
Валера грамотно продзюбил артемона
tkgpc55s2e5p
tkgpc55s2e5p
сегодня в 06:29
На один матч можно пригласить,разрушить двоевлвстие,для него рекорд, для нас забава, пусть потешится
Некакойшенко
Некакойшенко
сегодня в 06:24
Красиво отшил победителя постельных игрищ................
adekvat
adekvat
сегодня в 05:47
К тому времени когда сборную допустят на ЧМ и ЧЕ, та молодеж что он сейчас подтягивает тоде постареет.
112910415
112910415
сегодня в 04:28
Валера творит историю
в смысле - не позволяет совершиться историческим событиям
sv_1969
sv_1969
сегодня в 03:40
Ну и так тому и быть. Пора закрыть тему Зюбы в сборной
7b257fht6rn2
7b257fht6rn2
сегодня в 03:13
А ещё видимо решили заодно и избавиться от неумных
Alex_67
Alex_67
сегодня в 00:51, ред.
Похоже, что Карпин испытывает административный восторг, бешенное удовольствие, когда публично демонстрирует, как от него зависит Дзюба... По моему у нашего главного футбольного специалиста развился комплекс неполноценности на фоне личной неприязни к Артему. Я не защищаю Дзюбу, мне он глубоко неприятен, но Карпин тренер сборной... Плохо, когда негатив так явно вылазит наружу...
tgsg7hv4tk7a
tgsg7hv4tk7a
сегодня в 00:46
Очень весомая причина, но не основная.
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