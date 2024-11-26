Карпин о Дзюбе в сборной: «Мы решили не приглашать возрастных игроков»

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сегодня, 00:34

Главный тренер сборной России ответил на вопрос о возможном вызове в сборную.

Почему Дзюба должен получить вызов в сборную? Мы давно решили, что не будем приглашать возрастных игроков, на которых не сможем рассчитывать через несколько лет, когда Россия вернется на международную арену.

Ранее 36-летний нападающий «Акрона» заявил, что хотел бы провести еще несколько матчей за национальную команду. Дзюба делит с Александром Кержаковым первое место по количеству голов за сборную – по 30.