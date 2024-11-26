Карпин о Дзюбе в сборной: «Мы решили не приглашать возрастных игроков»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил на вопрос о возможном вызове Артёма Дзюбы в сборную.
Почему Дзюба должен получить вызов в сборную? Мы давно решили, что не будем приглашать возрастных игроков, на которых не сможем рассчитывать через несколько лет, когда Россия вернется на международную арену.
Ранее 36-летний нападающий «Акрона» заявил, что хотел бы провести еще несколько матчей за национальную команду. Дзюба делит с Александром Кержаковым первое место по количеству голов за сборную – по 30.
в смысле - не позволяет совершиться историческим событиям
в смысле - не позволяет совершиться историческим событиям