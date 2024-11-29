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Квеквескири: «„Факел“ не планирует вылетать, мы не думаем об этом»

вчера, 10:38

Полузащитник «Факела» Ираклий Квеквескири оценил положение воронежцев в турнирной таблице РПЛ и пообещал, что клуб не покинет высший дивизион.

Последние матчи показывают, что мы должны быть выше. Будем считать очки в конце сезона. Команде нужны победы, а не ничьи.

А кто сказал, что мы собираемся вылетать? В чемпионате восемь команд плюс‑минус одинаковые. «Факел» никуда не планирует вылетать, мы не думаем об этом и не переживаем на этот счёт.

После шестнадцати туров «Факел» занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ (зона стыковых матчей). Напомним, 24 ноября воронежцы сыграли вничью с «Динамо» (1:1).

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Все комментарии
Хиромант
Хиромант
вчера в 16:49
Квеквескири: «„Факел“ не планирует вылетать, мы не думаем об этом»
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1394307/kvekveskiri-irakliy-fakel 29.11.2024

- Двумя руками - ЗА!

- Главное, чтобы судьи не планировали вылет Факела... И даже не думали об этом, и не помышляли...

- Вот тогда у Факела всё срастётся...
5r4jgtquuy3v
5r4jgtquuy3v
вчера в 12:29
Главное конкурентов обыгрывать.
Capral
Capral
вчера в 10:51
Всё правильно сказал. Игра с ростовщиками показала, что Факел на правильном пути!!! Удачи Факелу!!!!!!!
7de7p4h5rqc8
7de7p4h5rqc8
вчера в 10:44
Вот сколько смотрю футбол и ни разу что-то не видел команды, которая бы сказала - задача на сезон у нас вылететь из высшей лиги и мы её выполним и приложим к этому все силы. Так что генацвале что-то такое вах-вах-вах чудное сказанул!
Grimexo
Grimexo
вчера в 10:43
Всё решат обстоятельства, не всегда зависящие от Факела.
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