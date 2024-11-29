Квеквескири: «„Факел“ не планирует вылетать, мы не думаем об этом»

Полузащитник «Факела» оценил положение воронежцев в турнирной таблице РПЛ и пообещал, что клуб не покинет высший дивизион.

Последние матчи показывают, что мы должны быть выше. Будем считать очки в конце сезона. Команде нужны победы, а не ничьи.

А кто сказал, что мы собираемся вылетать? В чемпионате восемь команд плюс‑минус одинаковые. «Факел» никуда не планирует вылетать, мы не думаем об этом и не переживаем на этот счёт.