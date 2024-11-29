Квеквескири: «„Факел“ не планирует вылетать, мы не думаем об этом»

Полузащитник «Факела» Ираклий Квеквескири оценил положение воронежцев в турнирной таблице РПЛ и пообещал, что клуб не покинет высший дивизион.
Последние матчи показывают, что мы должны быть выше. Будем считать очки в конце сезона. Команде нужны победы, а не ничьи.
А кто сказал, что мы собираемся вылетать? В чемпионате восемь команд плюс‑минус одинаковые. «Факел» никуда не планирует вылетать, мы не думаем об этом и не переживаем на этот счёт.
После шестнадцати туров «Факел» занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ (зона стыковых матчей). Напомним, 24 ноября воронежцы сыграли вничью с «Динамо» (1:1).
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1394307/kvekveskiri-irakliy-fakel 29.11.2024
- Двумя руками - ЗА!
- Главное, чтобы судьи не планировали вылет Факела... И даже не думали об этом, и не помышляли...
- Вот тогда у Факела всё срастётся...
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1394307/kvekveskiri-irakliy-fakel 29.11.2024
- Двумя руками - ЗА!
- Главное, чтобы судьи не планировали вылет Факела... И даже не думали об этом, и не помышляли...
- Вот тогда у Факела всё срастётся...