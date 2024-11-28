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Губернатор Самарской области разочарован итогами собрания клубов РПЛ

вчера, 16:22

Глава Самарской области Вячеслав Федорищев разочарован итогами собрания клубов РПЛ по вопросу коррупции.

Увидел заявление РПЛ. Все команды собрались, приняли резолюцию, что все хорошо. Просили меня передать им факты. Факты я передал в правоохранительные органы. В интересах следствия не могу их озвучивать. Немножко разочарован. Ожидал, что все команды воспользуются возможность перейти на новый уровень чистоты и честности. Но ничего страшного. Верим в чистый спорт, он победит!

Во вторник губернатор Самарской области рассказал, что «Крылья Советов» должны 36 миллионов рублей «преступникам, занимающимся коррупцией в судейском корпусе».

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Все комментарии
AlVi77
AlVi77
вчера в 19:15
Губернатору спорт не нужен, ни крылья, ни хк лада. Да и опыт слива арсенала уже есть
cska1948
cska1948 ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
вчера в 17:58
Думаю, что здесь всё просто. Человек пошёл к губернатору понимая, что если губернатор заявит обэтом в полицию, то делу непременно дадут ход и не смогут замылить.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 17:43
Кстати, почему "источник" сам не пошёл в органы, если такой честный и пушистый, а рассказал обо всём Губернатору. Никто не задавал себе такой вопрос ?
Боялся, что не поверят ? Но если доказательства коррупции есть, то тебе прямая дорога в следственные органы; заявляй о ней и предоставляй факты. Нет, попылил к главному... Как - то всё мутно и не вызывает доверия. Ни к кому.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 17:35, ред.
Когда российский чиновник высокого уровня говорит о чистоте и честности, так и хочется крикнуть в его адрес: "Держи вора !".
Аксинья
Аксинья
вчера в 16:56
Теперь надо сходку губеров организовать - те могут поддержать, особенно у кого клубы кормятся от областного бюджета))
Alex_67
Alex_67
вчера в 16:54
А чего же он хотел?
qrfq2wuzge5s
qrfq2wuzge5s
вчера в 16:26
Губера попросили ответить за базар, но он опять в отмазки пошёл.
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