Губернатор Самарской области разочарован итогами собрания клубов РПЛ

Глава Самарской области Вячеслав Федорищев разочарован итогами собрания клубов РПЛ по вопросу коррупции.

Увидел заявление РПЛ . Все команды собрались, приняли резолюцию, что все хорошо. Просили меня передать им факты. Факты я передал в правоохранительные органы. В интересах следствия не могу их озвучивать. Немножко разочарован. Ожидал, что все команды воспользуются возможность перейти на новый уровень чистоты и честности. Но ничего страшного. Верим в чистый спорт, он победит!