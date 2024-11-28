Губернатор Самарской области разочарован итогами собрания клубов РПЛ

Глава Самарской области Вячеслав Федорищев разочарован итогами собрания клубов РПЛ по вопросу коррупции.
Увидел заявление РПЛ. Все команды собрались, приняли резолюцию, что все хорошо. Просили меня передать им факты. Факты я передал в правоохранительные органы. В интересах следствия не могу их озвучивать. Немножко разочарован. Ожидал, что все команды воспользуются возможность перейти на новый уровень чистоты и честности. Но ничего страшного. Верим в чистый спорт, он победит!
Во вторник губернатор Самарской области рассказал, что «Крылья Советов» должны 36 миллионов рублей «преступникам, занимающимся коррупцией в судейском корпусе».
Боялся, что не поверят ? Но если доказательства коррупции есть, то тебе прямая дорога в следственные органы; заявляй о ней и предоставляй факты. Нет, попылил к главному... Как - то всё мутно и не вызывает доверия. Ни к кому.
Боялся, что не поверят ? Но если доказательства коррупции есть, то тебе прямая дорога в следственные органы; заявляй о ней и предоставляй факты. Нет, попылил к главному... Как - то всё мутно и не вызывает доверия. Ни к кому.