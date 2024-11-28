Мостовой о возможной отставке Тедеско: «После Евро он должен был уйти»

Бывший полузащитник московского «Спартака» и сборной России прокомментировал новость о возможном увольнении с поста главного тренера сборной Бельгии.

Увольнение Тедеско будет правильным решением? Правильным бы было решение, о котором я говорил давным-давно. Это отставка Тедеско после чемпионата Европы. Его не должны были убрать – он должен был сам набраться смелости и сказать: «Я ухожу, потому что мы провалились». Но этого сделано не было. Я знаю, что такие люди так никогда не сделают. Потому что кто будет отказываться от малины или от клубники? Конечно, никто не будет. В принципе, новость о его возможной отставке меня не удивила. Потому что я ещё перед чемпионатом Европы, когда случился конфликт с Куртуа, сказал, что тут уже понятно всё. Если уберут, правильно сделают. А он жаловаться не будет, он уже много попылил.