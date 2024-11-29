Галактионов: «По самоотдаче мы провели неплохой матч»

Главный тренер «Локомотива» высказался об итогах матча с «Динамо» в Кубке России (0:1, первый матч 2:1, 3:4 в серии пенальти).

По самоотдаче и дисциплинированности мы провели достаточно неплохой матч. Были хорошие голевые моменты, которые мы обязаны были реализовывать, но в итоге сами прозевали контратаку соперника.

Ребята играли по счету, боялись раскрываться, опять же была насыщенная средняя линия, рассчитывали на свои контратаки, которые у нас получались, можно вспомнить выход один на один Наира Тикнизяна.

Что с Сулеймановым и Бариновым, которые были заменены? Сулейманов подвернул голеностоп, там повреждена связка, у Баринова какие‑то проблемы с ягодицей. Посмотрим, помешает ли это им подготовиться к следующему матчу.

Насколько хорошая игра Митрюшкина повлияет на последующий выбор первого номера в воротах? Посмотрим, в каком состоянии сейчас Лантратов. Действительно, Антон провел хороший матч, отразил два послематчевых пенальти.