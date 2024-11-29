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Галактионов: «По самоотдаче мы провели неплохой матч»

сегодня, 00:15
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)0 : 2Логотип футбольный клуб Динамо (Москва)ДинамоЗакончился после серии пенальти

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов высказался об итогах матча с «Динамо» в Кубке России (0:1, первый матч 2:1, 3:4 в серии пенальти).

По самоотдаче и дисциплинированности мы провели достаточно неплохой матч. Были хорошие голевые моменты, которые мы обязаны были реализовывать, но в итоге сами прозевали контратаку соперника.

Ребята играли по счету, боялись раскрываться, опять же была насыщенная средняя линия, рассчитывали на свои контратаки, которые у нас получались, можно вспомнить выход один на один Наира Тикнизяна.

Что с Сулеймановым и Бариновым, которые были заменены? Сулейманов подвернул голеностоп, там повреждена связка, у Баринова какие‑то проблемы с ягодицей. Посмотрим, помешает ли это им подготовиться к следующему матчу.

Насколько хорошая игра Митрюшкина повлияет на последующий выбор первого номера в воротах? Посмотрим, в каком состоянии сейчас Лантратов. Действительно, Антон провел хороший матч, отразил два послематчевых пенальти.

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Все комментарии
Alex_67
Alex_67
сегодня в 01:12
Галактионов, а установку перед матчем не ты делал? Что значит фраза "ребята играли по счёту"? Складывается такое впечатление, что игроки сами выбирают тактику игры... Мне кажется, у тренера трудности... Вот только не знаю, постоянные или временные.
Capral
Capral
сегодня в 00:59
Типичный ответ бездарного тренера: "мы играли хорошо, но ребята боялись раскрыться". Ну так это уже вопросы к тебе, физрук, значит твоя установка такая была- всеми силами сохранять счет первой игры. Спартак показал тебе, чего ты стоишь. Сегодняшняя неудача не трагедия, а вот твоя должность- это беда. Никогда в тебя не верил и не поверю, нет у тебя светлого тренерского будущего, нет необходимого таланта. Да что там талант, обычных способностей, и тех нет...
Grimexo
Grimexo
сегодня в 00:54
Не чем гордиться, второй матч подряд проигрываете.
Гость
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