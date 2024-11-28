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Алаев: «Если все схемы подтвердятся, самарский клуб ждёт суровое наказание»

вчера, 15:38

Президент РПЛ Александр Алаев заявил, что самарские «Крылья Советов» будут наказаны в случае доказательства факта коррупции.

Я не понимаю, что происходило два месяца между общением губернатора с неким человеком и его заявлением. Если вдруг подтвердится, что всё это правда, клуб должен понести строгое наказание. Мы хотим знать всё, хотим знать фамилию человека. У Лиги нулевая терпимость к коррупционным схемам. По индустрии нанесён репутационный удар. Я готов хоть сегодня вылететь в Самару и провести нужные мероприятия. Главное — разобраться в ситуации и наказать виновных, если они виновны.

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Все комментарии
LevaSamara
LevaSamara ответ agvn5ma9eu28 (раскрыть)
вчера в 18:35
Губеру плевать на клуб. Ему 35 и он молодой перспективный политик. Строит имидж борца за порядок. Наверняка будущий кандидат в президенты.
Лично мне, как болеле, в данной ситуации обидно за клуб. И непонятно как имея бюджет 20М долларов, показывать результат лишь в одном сезоне.
cska1948
cska1948 ответ Хиромант (раскрыть)
вчера в 18:19
В этой коррупционной схеме, наверняка, замешана более половины российских клубов. Так что будем ждать результатов следствия.
cska1948
cska1948
вчера в 18:16
Обычно громче всёх кричит: "Держи вора!", ну сами знаете кто.
STVA 1
STVA 1 ответ Хиромант (раскрыть)
вчера в 17:55
И тут Вы правы. Но меня смущает слишком быстро назначили теипилу((
Futurista
Futurista ответ Хиромант (раскрыть)
вчера в 17:53
Бывает еще долги списывают...но нужно соответствующее решение суда...это стоит денег...но это уже совсем другая история)...
Alex_67
Alex_67
вчера в 17:29
Федорищев ещё пожалеет, что начал все это... Может выясниться, что коррупция самое маленькое из нарушений, которые окружают Футбольный клуб Крылья Советов. А вдруг всплывут реальные масштабы воровства денег из бюджета Самарской области? Я думаю, тогда волосы у нас на голове встанут дыбом. Вся администрация может пойти строем в места отдалённые...
da56uu2ty6da
da56uu2ty6da
вчера в 17:27
Причём тут Самарский клуб и его отдельные представители
agvn5ma9eu28
agvn5ma9eu28
вчера в 16:38
Не знаю на, что надеялись в Самаре, но по сути они топят сами себя.
Губер своим языком поведал, что КС долгое время нарушали закон, а когда появились проблемы с деньгами, то решили об этом рассказать.
Из всего у меня два вывода.
Первый это попытка оправлать плохие результаты, а второй это попытка самого губера сбросить ущербный клуб с баланса области.
То и то имеет право на жизнь, но второй вариант предпочтителен.
112910415
112910415
вчера в 16:30
или всё же правоохранители будут работать ?
shlomo
shlomo
вчера в 16:20
Понять и простить..... да уж, куда катится наш футбол с таким руководством...
Хиромант
Хиромант ответ Варвар7 (раскрыть)
вчера в 16:20
- Чубы-то трещат не просто так! Всё по делу...
- 36 лямов задолжали! А проценты? А пеня? А неустойка?...
- Знали, на что шли, когда затевали такие игры... Вот теперь и расхлёбывайте по полной... Бизнес - есть бизнес, пусть даже и противозаконный. А в любом бизнесе долги надо отдавать...
Варвар7
Варвар7 ответ STVA 1 (раскрыть)
вчера в 15:57
Полностью согласен , даже хотел написать нечто похожее, что из "Крыльев" , если понадобится тут же сделают "стрелочника" - ведь давно известно - "Паны дерутся а у кого то чубы трещат"...)))
STVA 1
STVA 1
вчера в 15:40
Ржу не могу про ну левую терпимость. А так понятно, что из КС сделают громоотвод и все будет хорошо (((
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