Алаев: «Если все схемы подтвердятся, самарский клуб ждёт суровое наказание»

Президент РПЛ Александр Алаев заявил, что самарские «Крылья Советов» будут наказаны в случае доказательства факта коррупции.
Я не понимаю, что происходило два месяца между общением губернатора с неким человеком и его заявлением. Если вдруг подтвердится, что всё это правда, клуб должен понести строгое наказание. Мы хотим знать всё, хотим знать фамилию человека. У Лиги нулевая терпимость к коррупционным схемам. По индустрии нанесён репутационный удар. Я готов хоть сегодня вылететь в Самару и провести нужные мероприятия. Главное — разобраться в ситуации и наказать виновных, если они виновны.
Губер своим языком поведал, что КС долгое время нарушали закон, а когда появились проблемы с деньгами, то решили об этом рассказать.
Из всего у меня два вывода.
Первый это попытка оправлать плохие результаты, а второй это попытка самого губера сбросить ущербный клуб с баланса области.
То и то имеет право на жизнь, но второй вариант предпочтителен.
Губер своим языком поведал, что КС долгое время нарушали закон, а когда появились проблемы с деньгами, то решили об этом рассказать.
Из всего у меня два вывода.
Первый это попытка оправлать плохие результаты, а второй это попытка самого губера сбросить ущербный клуб с баланса области.
То и то имеет право на жизнь, но второй вариант предпочтителен.