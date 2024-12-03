Soccer.ru
ГлавнаяНовостиКриминалРоссия. Премьер-Лига 2024/2025

Футбольный агент шантажировал бывшего губернатора Самарской области

сегодня, 13:33

Специальный отдел по борьбе с криминалом в спорте, который был создан на базе силовых ведомств, занимается разбирательством в деле о возможном шантаже бывшего губернатора Самарской области Дмитрия Азарова со стороны футбольного агента Павла Андреева. Стоит отметить, что данная организация была создана по инициативе секретаря Государственного совета Алексея Дюмина, который является покровителем действующего главы Самарского региона Вячеслава Федорищева.

В данный момент специальный отдел по борьбе с криминалом в спорте отрабатывает версию о том, что прошлой осенью Андреев угрожал Азарову тем, что если не будет продлён контракт защитника «Крыльев Советов» и сборной России Александра Солдатенкова с агентской комиссией в 130 миллионов рублей, то клуб покинут целый ряд футболистов и главный тренер Игорь Осинькин (якобы по всем есть предложения). Агент уверял губернатора, что в таком случае клуб не сможет избежать вылета из РПЛ.

Ранее Федорищев сообщил о проверке деятельности Андреева в «Крыльях Советах».

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
СлухиЗащитника «Баварии» Дэвиса остановила полиция за вождение в нетрезвом виде
30 ноября
Официально«Болонья» подверглась кибератаке
29 ноября
В Германии осужден мошенник, выдававший себя за представителя «Спартака»
28 ноября
У футболистки «Локомотива» мошенники похитили более 3,5 млн рублей
27 ноября
На Бендтнера напали с ножом в Нью-Йорке
25 ноября
Евсеев поделился подробностями нападения на него и помощника
20 ноября
Сортировать
Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 17:24
интересно, как с доказательной базой ?
Igo0rek
Igo0rek
сегодня в 16:37
Как футбольный агент может шантажировать губернатора области? Там ФСО и УСБ за доли секунды должны были скрутить этого агента.
35mhqs48xdfr
35mhqs48xdfr
сегодня в 16:02
Похоже одна коррупция наехала на другую. Бандитские в*йны.
Аксинья
Аксинья
сегодня в 14:56
Шантаж это просьба в которой невозможно отказать.
Варвар7
Варвар7
сегодня в 14:52
Агент Андреев , даже вместе со свои агентством "мелкая сошка" , в данном случае точнее сказать "маленькая пиявка" , Просто со сменой губернатора в регионе , появились новые "игроки" и естественно , чьи то интересы были затронуты . Косвенное подтверждение этому создание специальных отделов(с силовым уклоном) и подключение к конфликту более значимых фигур (покровителей ).
Короче истории постепенно выходит на новый уровень, чем всё закончится сейчас вряд ли кто скажет. Хорошо это или плохо для нашего футбола - то же не ясно - будем наблюдать , хотя учитывая нынешние реалии вряд ли к лучшему.
То , что всё это получило широкую огласку - говорит о том , что силы оппонентов достаточно весомы. И что бы всё стихло , кто то на верху должен "топнуть ножкой" (но видно дела не дают).
Bad Listener
Bad Listener
сегодня в 14:20
Как приятно смотреть на торжество справедливости и судом её величества жизни. Даже не думал что Андреев получит своё вот таким вот неожиданным образом, думал придётся ждать падения и прозрения Лукойла, но вероятно удастся обойтись без таких крайних мер. Хотя именно прозрение Лукойлу бы не повредило.
112910415
112910415
сегодня в 14:18
будем наблюдать
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 14:08
Поживём - увидим. Мутная история, как мутно всё, что происходит в государстве российском. Ничего исключать нельзя, как нельзя исключить наличие жизни на дне Марианской впадины и в глубинах далёкого космоса.. Шума будет много, в этом сомнений нет.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 13:48
Агенты уже охамели до предела.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 