Футбольный агент шантажировал бывшего губернатора Самарской области

1733222019

сегодня, 13:33

Специальный отдел по борьбе с криминалом в спорте, который был создан на базе силовых ведомств, занимается разбирательством в деле о возможном шантаже бывшего губернатора Самарской области Дмитрия Азарова со стороны футбольного агента Павла Андреева. Стоит отметить, что данная организация была создана по инициативе секретаря Государственного совета Алексея Дюмина, который является покровителем действующего главы Самарского региона Вячеслава Федорищева.

В данный момент специальный отдел по борьбе с криминалом в спорте отрабатывает версию о том, что прошлой осенью Андреев угрожал Азарову тем, что если не будет продлён контракт защитника «Крыльев Советов» и сборной России с агентской комиссией в 130 миллионов рублей, то клуб покинут целый ряд футболистов и главный тренер Игорь Осинькин (якобы по всем есть предложения). Агент уверял губернатора, что в таком случае клуб не сможет избежать вылета из РПЛ .

Ранее Федорищев сообщил о проверке деятельности Андреева в «Крыльях Советах».