«Болонья» подверглась кибератаке

«Болонья» сообщила о том, что клуб подвергся кибератаке.

«Болонья» объявляет, что её системы безопасности недавно подверглись компьютерной атаке с использованием программы-вымогателя на облачном сервере и по внутреннему периметру. Это преступное действие привело к краже данных компании, которые могли быть опубликованы.

Поэтому мы предупреждаем всех, кто получит эти данные, о том, что не нужно распространять, передавать или иным образом использовать эти данные, поскольку они получены в результате преступления.