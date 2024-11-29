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«Болонья» подверглась кибератаке

вчера, 16:50

«Болонья» сообщила о том, что клуб подвергся кибератаке.

«Болонья» объявляет, что её системы безопасности недавно подверглись компьютерной атаке с использованием программы-вымогателя на облачном сервере и по внутреннему периметру. Это преступное действие привело к краже данных компании, которые могли быть опубликованы.

Поэтому мы предупреждаем всех, кто получит эти данные, о том, что не нужно распространять, передавать или иным образом использовать эти данные, поскольку они получены в результате преступления.

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Вещий
Вещий
вчера в 16:59
Нашли на кого нападать... даже смешно...
Гость
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