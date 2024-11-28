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В Германии осужден мошенник, выдававший себя за представителя «Спартака»

вчера, 13:55

В 2018 году бельгийский клуб вел переговоры со «Спартаком» о трансфере нападающего Фэшна Сакалы. Замбийский игрок должен был перейти в «Остенде» за 500 000 евро. Половину суммы необходимо было выплатить до 1 августа.

В этот период клуб получил письмо с поддельного адреса электронной почты с запросом на оплату первой части суммы. Адрес, с которого было отправлено сообщение, был похож на адрес юридического директора «Спартака».

Клуб перевел деньги и только после этого заподозрил ошибку. «Остенде» обратился в полицию. Выяснилось, что деньги поступили на счет немецкой компании, работающей в авиационной сфере. Следствие вышло на 85-летнего мужчину, который оказался владельцем данной компании.

Теперь мужчине предстоит вернуть всю сумму. Его фирма оштрафована на 8 000 евро, а сам он выплатит штраф в размере 2 400 евро.

Мужчина был заочно осужден за мошенничество на 12 месяцев, поскольку из-за проблем со здоровьем не смог присутствовать на заседании.

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Все комментарии
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 21:44, ред.
Ну теперь Спартак покупает самых настоящих поддельных футболистов, примерно кстати с такой же трансферной стоимостью что и этот мастер замбийского футбола. Так что аферы это вообще по нашему, мы ими живём вообще, а аферистов кормим. Вдоволь накормили рыжего афериста, теперь кормим лысого
Варвар7
Варвар7
вчера в 14:52
Старо как мир...)
kazakoff
kazakoff
вчера в 14:10
Скорее всего кто-то из компании решил нажиться, а глава просто оказался крайним
ssspartak
ssspartak
вчера в 14:03
Не наказание, а "пальчиком пригрозили". Но это еще повезло, в его возрасте и с учетом ковидного периода он элементарном мог и не дожить до наказания
shlomo2
shlomo2
вчера в 13:57
Как то он легко отделался... мизерный штраф и условно...
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