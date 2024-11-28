В Германии осужден мошенник, выдававший себя за представителя «Спартака»

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вчера, 13:55

В 2018 году бельгийский клуб вел переговоры со «Спартаком» о трансфере нападающего . Замбийский игрок должен был перейти в «Остенде» за 500 000 евро. Половину суммы необходимо было выплатить до 1 августа.

В этот период клуб получил письмо с поддельного адреса электронной почты с запросом на оплату первой части суммы. Адрес, с которого было отправлено сообщение, был похож на адрес юридического директора «Спартака».

Клуб перевел деньги и только после этого заподозрил ошибку. «Остенде» обратился в полицию. Выяснилось, что деньги поступили на счет немецкой компании, работающей в авиационной сфере. Следствие вышло на 85-летнего мужчину, который оказался владельцем данной компании.

Теперь мужчине предстоит вернуть всю сумму. Его фирма оштрафована на 8 000 евро, а сам он выплатит штраф в размере 2 400 евро.

Мужчина был заочно осужден за мошенничество на 12 месяцев, поскольку из-за проблем со здоровьем не смог присутствовать на заседании.