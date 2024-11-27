Soccer.ru
ГлавнаяНовостиКриминал

У футболистки «Локомотива» мошенники похитили более 3,5 млн рублей

вчера, 17:57

В пресс-службе столичного ГУ МВД России сообщили источнику о возбуждении уголовного дела по статье о мошенничестве после похищения у футболистки женской молодёжной команды московского «Локомотива» Софии Стельмаховой более 3,5 млн рублей.

В главке сообщили, что во вторник в ОМВД России по району Ховрино поступило заявление от девушки 2006 года рождения. Она сообщала, что накануне неизвестные позвонили ей на мобильный телефон, ввели в заблуждение и убедили, что её денежные средства находятся под угрозой. По словам девушки, звонившие сказали, что для сбережения накоплений необходимо часть денег внести на безопасный счет, а вторую часть передать курьеру.

Общий материальный ущерб составил более 3 млн 700 тысяч рублей. Сотрудниками полиции проводятся оперативные мероприятия, направленные на установление обстоятельств произошедшего. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Источник: tass.ru
На Бендтнера напали с ножом в Нью-Йорке
25 ноября
Евсеев поделился подробностями нападения на него и помощника
20 ноября
18-летний Иленикена из «Монако» был ограблен на улице
18 ноября
Напавшим на тренеров «Ленинградца» может грозить до 7 лет тюрьмы
18 ноября
Евсеева и Шмарко выписали из больницы после нападения
18 ноября
ОфициальноНа Евсеева и сотрудников «Ленинградца» напали в Астрахани
18 ноября
Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 18:39
это судьи, скорее всего ! )
rs3h56h5xjdp
rs3h56h5xjdp
вчера в 18:05
Ладно пенсионеров доверчивых дурят, но молодя футболистка чем думает.
shur
shur
вчера в 18:00
...наши люди в булочную на такси не ездят!!!
Варвар7
Варвар7
вчера в 18:00
А София не родственница Долиной случайно?
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 