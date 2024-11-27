У футболистки «Локомотива» мошенники похитили более 3,5 млн рублей

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вчера, 17:57

В пресс-службе столичного ГУ МВД России сообщили источнику о возбуждении уголовного дела по статье о мошенничестве после похищения у футболистки женской молодёжной команды московского «Локомотива» Софии Стельмаховой более 3,5 млн рублей.

В главке сообщили, что во вторник в ОМВД России по району Ховрино поступило заявление от девушки 2006 года рождения. Она сообщала, что накануне неизвестные позвонили ей на мобильный телефон, ввели в заблуждение и убедили, что её денежные средства находятся под угрозой. По словам девушки, звонившие сказали, что для сбережения накоплений необходимо часть денег внести на безопасный счет, а вторую часть передать курьеру.