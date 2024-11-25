На Бендтнера напали с ножом в Нью-Йорке

1732556488

вчера, 20:41

Инцидент произошел в прошлую среду. Бывший нападающий «Арсенала» и сборной Дании шёл по улице Нью-Йорка вместе с еще одним человеком.

Внезапно сзади на них напал прохожий с ножом – это зафиксировала камера видеонаблюдения. В результате нападения пострадал 55-летний знакомый Бендтнера. По информации источника, он тоже является бывшим футболистом.

Мужчина был доставлен в больницу с поверхностными повреждениями лица, не представляющими угрозу для жизни.

Бендтнер подтвердил, что был участником этого эпизода. Нападавший арестован и обвиняется в покушении на убийство и нападении.