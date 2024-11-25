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На Бендтнера напали с ножом в Нью-Йорке

вчера, 20:41

Инцидент произошел в прошлую среду. Бывший нападающий «Арсенала» и сборной Дании Никлас Бендтнер шёл по улице Нью-Йорка вместе с еще одним человеком.

Внезапно сзади на них напал прохожий с ножом – это зафиксировала камера видеонаблюдения. В результате нападения пострадал 55-летний знакомый Бендтнера. По информации источника, он тоже является бывшим футболистом.

Мужчина был доставлен в больницу с поверхностными повреждениями лица, не представляющими угрозу для жизни.

Бендтнер подтвердил, что был участником этого эпизода. Нападавший арестован и обвиняется в покушении на убийство и нападении.

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Все комментарии
Estiva
Estiva ответ 9jdwqgjcvhku (раскрыть)
вчера в 21:29
у нас в Москве недавно Евсеева с его другом подрезали
9jdwqgjcvhku
9jdwqgjcvhku
вчера в 21:10
По Нью-Йорку нужно ходить озираясь.
Вещий
Вещий
вчера в 21:07
Не та новость чтобы появляться в ленте.....
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 20:55
Пострадал один, а пишут про другого...
w286k9vm5qhn
w286k9vm5qhn
вчера в 20:50
Чисто европейская история
Гость
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