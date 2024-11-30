Soccer.ru
ГлавнаяНовостиКриминалГермания. Бундеслига 2024/2025

Защитника «Баварии» Дэвиса остановила полиция за вождение в нетрезвом виде

сегодня, 09:50

Защитник «Баварии» Альфонсо Дэвис был остановлен полицией в центре Мюнхена в ночь с четверга на пятницу. Ранее об этом сообщил Bild, эту информацию также подтвердил Sky Sports.

Игрок прошёл тестирование на алкоголь, которое показало наличие 0,6 промилле в крови. Это считается административным правонарушением, по закону футболисту грозит штраф в размере 500 евро и лишение водительских прав на один месяц.

Клуб не будет наказывать игрока. Он провёл заключительную тренировку с командой перед матчем с «Боруссией» в пятницу днём, а также отправился на выезд в Дортмунд, как и планировалось.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Официально«Болонья» подверглась кибератаке
Вчера, 16:50
В Германии осужден мошенник, выдававший себя за представителя «Спартака»
28 ноября
У футболистки «Локомотива» мошенники похитили более 3,5 млн рублей
27 ноября
На Бендтнера напали с ножом в Нью-Йорке
25 ноября
Евсеев поделился подробностями нападения на него и помощника
20 ноября
18-летний Иленикена из «Монако» был ограблен на улице
18 ноября
Сортировать
Все комментарии
Шуnя771
Шуnя771 ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 23:12
Он же не по ощущениям сделал вывод...
Процесс тренировок (физиологическое, биохимическое... состояние организма) отслеживается и корректируется в ежедневном режиме компьютером...
Шуnя771
Шуnя771 ответ shur (раскрыть)
сегодня в 23:07
Пена на губах...
С Олимпиады фото...
shur
shur ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 13:37
...беда в том, что под грибочки, у нас одной то не обходится...! А по молодости портвешок с Дружбой и булочкой за 7 коп , гонец ходки уставал считать! Всем здоровья, ребятушки,так настольгия!!!
shur
shur ответ Шуnя771 (раскрыть)
сегодня в 13:28
...достойный чел, глыба в биатлоне!!!
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Шуnя771 (раскрыть)
сегодня в 11:49
Норвежец стопудово паленку тяпнул..., да грибами ху.....ми заел.
Хорошая русская никому ещё здоровье не портила ( алкаши, стесно, не в счёт).
STVA 1
STVA 1 ответ Варвар7 (раскрыть)
сегодня в 11:23
После работы ехал с Москвы домой и на Ярославском шоссе висел баннер что ли со словами: "пЬятница погубит субботу"! Дословно пишу))) Прикол что была как раз пятница)))) Я ещё тогда употреблял в 2012 году! Не помог плакат)))
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 10:25
Знаменитый норвежский биатлонист и лыжник Бьёрндален (восьмикратный олимпийский чемпион, двадцатикратный чемпион мира, шестикратный обладатель кубка мира...) как то в одном из интервью, в затронутой теме употребления спиртного, сказал, что лично на его примере выпитые 50 грамм спиртного (именно - хорошей русской водки) откинули его физподготовку на год назад.
Но наверное главное, что с промиллями за рулём, это огромная опасность для окружающего животного мира...
Лишать прав лет на десять.
Варвар7
Варвар7
сегодня в 10:21
А чего ж пятница - решил Альфонсо, можно и "остограммиться"...)
shur
shur
сегодня в 10:13
...по мне, пиво выпил - жёлтая, шнапса - красная, 10 игр пропуск, 1 год лишения! Никого не сбил, не наказали, как вам?!?!
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 