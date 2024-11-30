Защитника «Баварии» Дэвиса остановила полиция за вождение в нетрезвом виде

Защитник «Баварии» Альфонсо Дэвис был остановлен полицией в центре Мюнхена в ночь с четверга на пятницу. Ранее об этом сообщил Bild, эту информацию также подтвердил Sky Sports.
Игрок прошёл тестирование на алкоголь, которое показало наличие 0,6 промилле в крови. Это считается административным правонарушением, по закону футболисту грозит штраф в размере 500 евро и лишение водительских прав на один месяц.
Клуб не будет наказывать игрока. Он провёл заключительную тренировку с командой перед матчем с «Боруссией» в пятницу днём, а также отправился на выезд в Дортмунд, как и планировалось.
Но наверное главное, что с промиллями за рулём, это огромная опасность для окружающего животного мира...
Лишать прав лет на десять.
Но наверное главное, что с промиллями за рулём, это огромная опасность для окружающего животного мира...
Лишать прав лет на десять.