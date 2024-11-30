Защитника «Баварии» Дэвиса остановила полиция за вождение в нетрезвом виде

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сегодня, 09:50

Защитник «Баварии» был остановлен полицией в центре Мюнхена в ночь с четверга на пятницу. Ранее об этом сообщил Bild, эту информацию также подтвердил Sky Sports.

Игрок прошёл тестирование на алкоголь, которое показало наличие 0,6 промилле в крови. Это считается административным правонарушением, по закону футболисту грозит штраф в размере 500 евро и лишение водительских прав на один месяц.

Клуб не будет наказывать игрока. Он провёл заключительную тренировку с командой перед матчем с «Боруссией» в пятницу днём, а также отправился на выезд в Дортмунд, как и планировалось.