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Евсеев поделился подробностями нападения на него и помощника

вчера, 23:17

Главный тренер «Ленинградца» Вадим Евсеев в эфире «Матч ТВ» рассказал о том, как произошло нападение на него и его помощника Александра Шмарко в Астрахани.

Мы шли пешком большой группой в гостиницу. Была освещённая улица. Издалека услышали: «Дайте закурить». Сказали, что не курим, и пошли дальше. Видимо, люди были настойчивы, я обернулся и буквально в трёх метрах увидел человека с перевязанными бинтом руками. В одной из кистей я увидел нож.

Попытались успокоить, но люди были агрессивны, и к этому моменту уже подбежал второй человек. Из перцового баллончика второй человек брызнул в глаза, он сразу потерялся, так получилось, что глаза уже не видели.

В этот момент тот, кто был с ножом, начинает его бить, я своего товарища толкнул, и пришлось защищаться одному. У одного нож, у второго баллончик. Я просто от баллончика защищался рукой. Я ещё видел.

Шмарко от губы до височной части наложили пять швов, его поэтому нет сейчас на тренировке. Есть проблемы. У меня и того, с кем мы шли, проблемы с глазами. Прошли освидетельствование. Для меня 18‑е число — второй день рождения.

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Все комментарии
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 05:54
Теперь на зоне курить будут ....
adekvat
adekvat
сегодня в 05:48
Зная Евсеева представляю что он ответил на дай закурить.
протон
протон
сегодня в 01:33
Возможно, это бытовка. Была личная неприязнь к Евсееву. Попросили прикурить. А где те, которые нападали не в Ивс? Как то странно всё. Но самое главное, что люди хотя бы живы, здоровы. Я знаю характер Евсеева, какой он вспыльчивый. Не факт, что по изложению это правда. Всё очень мутно.
Alex_67
Alex_67
сегодня в 00:56
Ну и зачем нам эта история?
Варвар7
Варвар7
вчера в 23:30
Ну , что тут скажешь - хорошего мало! 40ов хватает! А Вадиму и Саше - здоровья и чтоб не было осложнение от повреждений!
shur
shur
вчера в 23:26, ред.
...хоть убейте, не могу себе представить "интелигента" Евсея с
дрожащим от страха голосом :"...Мил человек,иди пожалуйста
своей дорогой, некурящие мы!"....!
Гость
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