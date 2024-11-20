Евсеев поделился подробностями нападения на него и помощника

Главный тренер «Ленинградца» в эфире «Матч ТВ» рассказал о том, как произошло нападение на него и его помощника Александра Шмарко в Астрахани.

Мы шли пешком большой группой в гостиницу. Была освещённая улица. Издалека услышали: «Дайте закурить». Сказали, что не курим, и пошли дальше. Видимо, люди были настойчивы, я обернулся и буквально в трёх метрах увидел человека с перевязанными бинтом руками. В одной из кистей я увидел нож.

Попытались успокоить, но люди были агрессивны, и к этому моменту уже подбежал второй человек. Из перцового баллончика второй человек брызнул в глаза, он сразу потерялся, так получилось, что глаза уже не видели.

В этот момент тот, кто был с ножом, начинает его бить, я своего товарища толкнул, и пришлось защищаться одному. У одного нож, у второго баллончик. Я просто от баллончика защищался рукой. Я ещё видел.

Шмарко от губы до височной части наложили пять швов, его поэтому нет сейчас на тренировке. Есть проблемы. У меня и того, с кем мы шли, проблемы с глазами. Прошли освидетельствование. Для меня 18‑е число — второй день рождения.