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«Манчестер Сити» разгромил «Ноттингем Форест»

сегодня, 00:25
Манчестер СитиЛоготип футбольный клуб Манчестер Сити3 : 0Логотип футбольный клуб Ноттингем ФорестНоттингем ФорестМатч завершен

«Манчестер Сити» крупно обыграл «Ноттингем Форест» в 14-м туре АПЛ (3:0).

Бернарду Силва открыл счет на 8-й минуте, Кевин Де Брюйне отличился на 31-й, Жереми Доку отметился на 57-й.

«Горожане» идут на 4-м месте (26 очков), «лесники» расположились на 7-й позиции (22 пункта).

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Все комментарии
Casa_Nostra_86
Casa_Nostra_86
сегодня в 01:17
Ожидаемо было, можно было хату ставить на победу горожан в этой игре.
Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
сегодня в 01:05
Эээээ, нет Маэстро, не скажите, градусы везде разные. Вот к примеру, у нас в "Лидле" продается кубинский ром-54 и 40%. А шнапс 38%. А еще, разного барахла по 36% Как видим, все это горит, но пьется по разному. Мне впрочем, всё равно, я сейчас не пью, о чем очень сожалею...(((
Futurista
Futurista ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 00:58, ред.
Это не важно)...названия разные градусы те же)...
Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
сегодня в 00:57
Дружище, я даже слов таких не знаю. Я, кроме столичной, русской и пшеничной других не пил. Ну так, иногда шнапс или коньяк... Поэтому для меня- это загадка. Тем более, кофе я не пью, поэтому для меня- это тёмный лес.)))
Futurista
Futurista ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 00:49
У кофеманов все очень хитро)...на этот случай есть кофе корретто...с граппой или бренди 50/50)...
Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
сегодня в 00:44
А я слыхал, что он ,кроме кофе ничего не пьёт. Ну хотя, да, теперь, после такой затяжной непрухи можно и нажраться!!! Я, точно так и поступил бы, если бы врачи разрешили... Ахахахахахахаха!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Не Э Г О ИС Т
Не Э Г О ИС Т
сегодня в 00:40
Пеп призадумался и решил : Хватит "рекордов".. 😄
sihafazatron
sihafazatron ответ allemz (раскрыть)
сегодня в 00:37
Да согласен. И сменщика Родри надо было уже давно искать, а не ждать его травмы. Руководство клуба признает эту ошибку....
allemz
allemz ответ sihafazatron (раскрыть)
сегодня в 00:37
Сорока Бруно, согласен!)
allemz
allemz ответ sihafazatron (раскрыть)
сегодня в 00:36
Чот Сити каких-то отсталых опорников на лавку покупает: Филлипс, Нуньеш. Ширпотреб откровенный, ноль импакта в трудные моменты
Futurista
Futurista ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 00:34, ред.
Теперь забухает и всё пропьёт)...
sihafazatron
sihafazatron ответ allemz (раскрыть)
сегодня в 00:34
Бруно из Ньюкасла!))
allemz
allemz ответ sihafazatron (раскрыть)
сегодня в 00:34
Дновачич на трибуне норм справляется, сохраняем для него эту позицию.
Кого в опорке хотел бы видеть?
Субименди? Баринов? Риччи?
EwZeZ1s
EwZeZ1s
сегодня в 00:33
Разгромили 🤣🤣🤣🤣
Capral
Capral ответ allemz (раскрыть)
сегодня в 00:32
Привет, Володя!!!
И не только лицо...)))
С победой, и дальнейших успехов!!!
allemz
allemz ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 00:31
Лицо сохранил)))
Привет, Виктор)
sihafazatron
sihafazatron ответ allemz (раскрыть)
сегодня в 00:30
Да бандюган вообще не торт....так и альтернативы щас нет. Но выздоровеет Дновачич, лучше не будет)) зимой надо опорника брать срочно, тогда можно на что-то рассчитывать
allemz
allemz ответ sihafazatron (раскрыть)
сегодня в 00:30
Оборона как у молодежки Ростова, чо творят
allemz
allemz
сегодня в 00:28
Доку вернулся в строй, сколько же он работы сегодня выполнил. Красавчик! Пеп живёт, зимой купят Смолова, чтобы Холанд не расслаблялся. Гюндоган шляпа, в Барсу отдавали чемпиона, а вернули бомжа...
Команде тяжело было, но победа есть победа. Доку лучший!
Capral
Capral
сегодня в 00:28
Ну вот, уже какая-то отдушина для Гварда. Надеюсь- теперь попрёт!!! Удачи ему!!!
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 00:27
Ортега должен быть номер один! Эдырсона в саудитию отправляйте уже зимой....))
Хитрый Лис
Хитрый Лис
сегодня в 00:27
Первая победа за 7 матчей. Поздравляю! К тому же, Ливерпуль потерял очки, что вдвойне приятно. Гонка не окончена, как могло показаться после поражения МС в прошлом туре.
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 00:27
Важная победа сити!
Рыжий здорово вернулся, сразу Г+П, но при этом и ошибался немало. Видно, что ещё не в оптимальной форме, но уже потихоньку набирает. А в обороне как был бардак, так и остался.... посмотрим какие дальше будут результаты
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