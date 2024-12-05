«Манчестер Сити» разгромил «Ноттингем Форест»

«Манчестер Сити» крупно обыграл «Ноттингем Форест» в 14-м туре АПЛ (3:0).
Бернарду Силва открыл счет на 8-й минуте, Кевин Де Брюйне отличился на 31-й, Жереми Доку отметился на 57-й.
«Горожане» идут на 4-м месте (26 очков), «лесники» расположились на 7-й позиции (22 пункта).
Рыжий здорово вернулся, сразу Г+П, но при этом и ошибался немало. Видно, что ещё не в оптимальной форме, но уже потихоньку набирает. А в обороне как был бардак, так и остался.... посмотрим какие дальше будут результаты
Рыжий здорово вернулся, сразу Г+П, но при этом и ошибался немало. Видно, что ещё не в оптимальной форме, но уже потихоньку набирает. А в обороне как был бардак, так и остался.... посмотрим какие дальше будут результаты
Команде тяжело было, но победа есть победа. Доку лучший!
Команде тяжело было, но победа есть победа. Доку лучший!