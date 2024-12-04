«Милан» разгромил «Сассуоло» в игре Кубка Италии

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сегодня, 00:52

«Милан» одержал победу над «Сассуоло» в матче 1/8 финала Кубка Италии (6:1).

На 12-й минуте Самуэль Чуквуэзе вывел миланскую команду вперёд. Тиджани Рейндерс на 17-й удвоил преимущество хозяев поля. На 21-й Чуквуэзе сделал дубль. Рафаэл Леау на 23-й забил четвёртый гол. Давиде Калабрия на 56-й отправил пятый мяч в ворота гостей. На 59-й «чёрно-зелёные» сократили отставание в счёте усилиями Самуэле Мулаттиери. Ещё одним голом в составе «россонери» отметился Тэмми Абрахам на 62-й.

В четвертьфинале «Милан» встретится с победителем пары «Рома» — «Сампдория».