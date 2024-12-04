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«Милан» разгромил «Сассуоло» в игре Кубка Италии

сегодня, 00:52
МиланЛоготип футбольный клуб Милан6 : 1Логотип футбольный клуб СассуолоСассуолоМатч завершен

«Милан» одержал победу над «Сассуоло» в матче 1/8 финала Кубка Италии (6:1).

На 12-й минуте Самуэль Чуквуэзе вывел миланскую команду вперёд. Тиджани Рейндерс на 17-й удвоил преимущество хозяев поля. На 21-й Чуквуэзе сделал дубль. Рафаэл Леау на 23-й забил четвёртый гол. Давиде Калабрия на 56-й отправил пятый мяч в ворота гостей. На 59-й «чёрно-зелёные» сократили отставание в счёте усилиями Самуэле Мулаттиери. Ещё одним голом в составе «россонери» отметился Тэмми Абрахам на 62-й.

В четвертьфинале «Милан» встретится с победителем пары «Рома» — «Сампдория».

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Все комментарии
Ironigor
Ironigor
сегодня в 02:34
Такого разгрома я конечно не ожидал .
Scorp689
Scorp689
сегодня в 01:42
Какая разница между сериями... Полный разгром...
Alex_67
Alex_67
сегодня в 00:58
Разделали, как Бог черепаху...
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