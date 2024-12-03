«Аталанта» в погоне за «Наполи», гонка в Испании. Итоги тура РПЛ и топ-5

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сегодня, 01:11

В РПЛ лидирует «Зенит» (39 очков). Вторым идёт «Краснодар» (38 баллов). Далее в топ-4 следуют «Спартак» и «Локомотив» (по 34 пункта). В зоне стыковых матчей находятся «Химки» (16 очков) и «Факел» (14 баллов). Замыкают таблицу «Ахмат» и «Оренбург» (10 и 8 пунктов соответственно).

В АПЛ лидер — «Ливерпуль» (34 очка). Следом идут «Арсенал» и «Челси» (по 25 баллов). На четвёртом месте находится «Брайтон» (23 пункта). В зоне вылета располагаются «Вулверхэмптон», «Ипсвич» (по 9 очков) и «Саутгемптон» (5 баллов).

В Бундеслиге на первом месте идёт «Бавария» (30 очков). Далее располагаются «Айнтрахт» (26 баллов) и «Байер» (23 пункта). Четвёртый — «РБ Лейпциг» (21 очко). В зоне переходных матчей находится «Хайденхайм» (10 баллов). Замыкают таблицу «Хольштайн» и «Бохум» (5 и 2 пункта соответственно).

В Серии А лидирует «Наполи» (32 очка). На втором месте находится «Аталанта» (31 балл). «Интер» и «Фиорентина» замыкают топ-4 (по 28 пунктов). В зоне вылета идут «Комо», «Монца» и «Венеция» (11, 10 и 8 баллов соответственно).

В Ла Лиге первая строчка по-прежнему за «Барселоной» (34 очка). Следом идёт «Реал» (33 балла). «Атлетико» находится на третьем месте (32 пункта), замыкает топ-4 «Атлетик» (26 очков). В зоне вылета располагаются «Эспаньол», «Валенсия» и «Вальядолид» (13, 10 и 9 баллов соответственно).