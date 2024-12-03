Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПротоколы

«Аталанта» в погоне за «Наполи», гонка в Испании. Итоги тура РПЛ и топ-5

сегодня, 01:11

В РПЛ лидирует «Зенит» (39 очков). Вторым идёт «Краснодар» (38 баллов). Далее в топ-4 следуют «Спартак» и «Локомотив» (по 34 пункта). В зоне стыковых матчей находятся «Химки» (16 очков) и «Факел» (14 баллов). Замыкают таблицу «Ахмат» и «Оренбург» (10 и 8 пунктов соответственно).

«Аталанта» в погоне за «Наполи», гонка в Испании. Итоги тура РПЛ и топ-5

В АПЛ лидер — «Ливерпуль» (34 очка). Следом идут «Арсенал» и «Челси» (по 25 баллов). На четвёртом месте находится «Брайтон» (23 пункта). В зоне вылета располагаются «Вулверхэмптон», «Ипсвич» (по 9 очков) и «Саутгемптон» (5 баллов).

«Аталанта» в погоне за «Наполи», гонка в Испании. Итоги тура РПЛ и топ-5

В Бундеслиге на первом месте идёт «Бавария» (30 очков). Далее располагаются «Айнтрахт» (26 баллов) и «Байер» (23 пункта). Четвёртый — «РБ Лейпциг» (21 очко). В зоне переходных матчей находится «Хайденхайм» (10 баллов). Замыкают таблицу «Хольштайн» и «Бохум» (5 и 2 пункта соответственно).

«Аталанта» в погоне за «Наполи», гонка в Испании. Итоги тура РПЛ и топ-5

В Серии А лидирует «Наполи» (32 очка). На втором месте находится «Аталанта» (31 балл). «Интер» и «Фиорентина» замыкают топ-4 (по 28 пунктов). В зоне вылета идут «Комо», «Монца» и «Венеция» (11, 10 и 8 баллов соответственно).

«Аталанта» в погоне за «Наполи», гонка в Испании. Итоги тура РПЛ и топ-5

В Ла Лиге первая строчка по-прежнему за «Барселоной» (34 очка). Следом идёт «Реал» (33 балла). «Атлетико» находится на третьем месте (32 пункта), замыкает топ-4 «Атлетик» (26 очков). В зоне вылета располагаются «Эспаньол», «Валенсия» и «Вальядолид» (13, 10 и 9 баллов соответственно).

«Аталанта» в погоне за «Наполи», гонка в Испании. Итоги тура РПЛ и топ-5

Во французской Лиге 1 лидерство сохраняет ПСЖ (33 очка). «Марсель» и «Монако» идут следом (по 26 баллов). Замыкает топ-4 «Лилль» (23 пункта). В зоне стыковых матчей находится «Гавр» (12 очков). Таблицу замыкают «Нант» и «Монпелье» (11 и 8 баллов соответственно).

«Аталанта» в погоне за «Наполи», гонка в Испании. Итоги тура РПЛ и топ-5

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
«Рома» потерпела поражение от «Аталанты» в матче Серии А
Сегодня, 00:38
«Аль-Наср» без Роналду впервые проиграл в сезоне Азиатской Лиги чемпионов
Вчера, 23:06
Гол вратаря «Динамо» Лещука помог команде сыграть вничью с «Ахматом»
Вчера, 20:58
Женская сборная России одержала вторую победу над Азербайджаном
Вчера, 19:04
Гол Головина не помог «Монако» обыграть «Марсель»
Вчера, 00:48
«Ювентус» упустил победу над «Лечче» в матче Серии А
Вчера, 00:46
Сортировать
Все комментарии
wh8j8j68jvgs
wh8j8j68jvgs
сегодня в 07:30
Пусть Аталанта станет чемпионом, команда интересная
pztfys7z3g75
pztfys7z3g75
сегодня в 07:29
Оренбург стопудово по весне опердивится
Alex_67
Alex_67
сегодня в 07:26
Зенит будто говорит: - "Я близко, догоняйте меня..."
ABir
ABir
сегодня в 05:49
Все штатно, без сюрпризов. Пожалуй, удивляет только значительный отрыв от преследователей Ливерпуля в АПЛ
b3ygpmyny6jd
b3ygpmyny6jd
сегодня в 04:51, ред.
Количеству свободного времени некоторых здешних персонышей можно только позавидовать
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear
сегодня в 03:20
В высших лигах Италии, Испании и России очень напряжённая чемпионская гонка, в Германии, Франции и Англии тоже всё не столь понятно как может многим показаться, плюс высока плотность таблицы - Ланс от Марселя и Астон Виллу от Арсенала Лондона отделяет шесть очков, как и Реал Бетис и Атлетик Бильбао, а эти пары клубов находятся неблизко друг к другу в таблице на данный момент.

Отдельно стоит отметить ожесточённую борьбу за еврокубковые места, особенно в Италии, Германии и Англии.
Scorp689
Scorp689
сегодня в 01:23
Всё ещё впереди, но в некоторых чемпионатах чемпион уже просматривается...
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 