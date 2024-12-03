«Барселона» в гостях нанесла крупное поражение «Мальорке»

«Мальорка» потерпела поражение от «Барселоны» в матче 19-го тура Ла Лиги (1:5).
На 12-й минуте Ферран Торрес вывел каталонскую команду вперёд. На 43-й хозяева поля отыгрались усилиями Ведата Мурики. На 56-й гости снова повели — пенальти реализовал Рафинья. На 74-й бразилец сделал дубль. Френки де Йонг на 79-й забил четвёртый гол «сине-гранатовых», а Пау Виктор на 84-й сделал счёт более крупным.
«Мальорка» занимает 6-е место (24 очка). «Барса» лидирует (37 баллов).
В любом случае болельщиков Барселоны с уверенной победой)
В любом случае болельщиков Барселоны с уверенной победой)
и у команды резво получается громить соперников.
Мальорка крепкая банда, но хоть и казалось, что матч не простой визуально
но по сути блауграна ничего не дала сделать хозяевам.
и громить их можно было бы первом тайме!!!
во 2 тайме даже полумомента не было у островитян!
сегодня уйма раз на офсайдах поймали и 1 раз упустили и это норма.
2-3 раза ошибаться за матч это нормально когдв команда играет с такой высокой линией. тут либо пропускает Барса или соперник упускает шанс.
но нужно самим реализовывать свои моменты.
в матче с Лас Пальмас столько моментов загубили. потому проиграли.
а сегодня забили 5 и пропустили 1.
именно реализация подводило.
в тактике Флика изменять себе не стоит.
да опасно так играть и очень рискованно.
но такая тактика может привести к абсолютному триумфу или к обидным поражениям. тут главное на сколько качественно придерживаться данной тактики и главное - собственная реализация!
впереди еще один сложный выезд - против Бетиса.
п.с.
Торрес лучший игрок матча))))))))))))
во втором тайме создал 4 гола только одним своим уходом с поля.
редкое полено.
и у команды резво получается громить соперников.
Мальорка крепкая банда, но хоть и казалось, что матч не простой визуально
но по сути блауграна ничего не дала сделать хозяевам.
и громить их можно было бы первом тайме!!!
во 2 тайме даже полумомента не было у островитян!
сегодня уйма раз на офсайдах поймали и 1 раз упустили и это норма.
2-3 раза ошибаться за матч это нормально когдв команда играет с такой высокой линией. тут либо пропускает Барса или соперник упускает шанс.
но нужно самим реализовывать свои моменты.
в матче с Лас Пальмас столько моментов загубили. потому проиграли.
а сегодня забили 5 и пропустили 1.
именно реализация подводило.
в тактике Флика изменять себе не стоит.
да опасно так играть и очень рискованно.
но такая тактика может привести к абсолютному триумфу или к обидным поражениям. тут главное на сколько качественно придерживаться данной тактики и главное - собственная реализация!
впереди еще один сложный выезд - против Бетиса.
п.с.
Торрес лучший игрок матча))))))))))))
во втором тайме создал 4 гола только одним своим уходом с поля.
редкое полено.