«Барселона» в гостях нанесла крупное поражение «Мальорке»

1733255527

вчера, 22:52

«Мальорка» потерпела поражение от «Барселоны» в матче 19-го тура Ла Лиги (1:5).

На 12-й минуте Ферран Торрес вывел каталонскую команду вперёд. На 43-й хозяева поля отыгрались усилиями Ведата Мурики. На 56-й гости снова повели — пенальти реализовал Рафинья. На 74-й бразилец сделал дубль. Френки де Йонг на 79-й забил четвёртый гол «сине-гранатовых», а Пау Виктор на 84-й сделал счёт более крупным.

«Мальорка» занимает 6-е место (24 очка). «Барса» лидирует (37 баллов).