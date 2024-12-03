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«Барселона» в гостях нанесла крупное поражение «Мальорке»

вчера, 22:52
МальоркаЛоготип футбольный клуб Мальорка (Пальма-де-Мальорка)1 : 5Логотип футбольный клуб БарселонаБарселонаМатч завершен

«Мальорка» потерпела поражение от «Барселоны» в матче 19-го тура Ла Лиги (1:5).

На 12-й минуте Ферран Торрес вывел каталонскую команду вперёд. На 43-й хозяева поля отыгрались усилиями Ведата Мурики. На 56-й гости снова повели — пенальти реализовал Рафинья. На 74-й бразилец сделал дубль. Френки де Йонг на 79-й забил четвёртый гол «сине-гранатовых», а Пау Виктор на 84-й сделал счёт более крупным.

«Мальорка» занимает 6-е место (24 очка). «Барса» лидирует (37 баллов).

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Все комментарии
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 23:39
Мощно Прибили во втором тайме))
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец.
вчера в 23:36
Совпадение или нет, но с возвращением Ламина в старт команда заиграла, конкретно в этой игре преобразилась. То, что он влияет на игру, мы конечно знали, но чтобы настолько.. неужели команда так зависима от семнадцатилетнего пацана?
В любом случае болельщиков Барселоны с уверенной победой)
Варвар7
Варвар7
вчера в 23:15
Ждём интересного соперничество в Испании , за чемпионство в этом сезоне!
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 23:13
Ямаль вернулся после травмы.
и у команды резво получается громить соперников.
Мальорка крепкая банда, но хоть и казалось, что матч не простой визуально
но по сути блауграна ничего не дала сделать хозяевам.
и громить их можно было бы первом тайме!!!
во 2 тайме даже полумомента не было у островитян!
сегодня уйма раз на офсайдах поймали и 1 раз упустили и это норма.
2-3 раза ошибаться за матч это нормально когдв команда играет с такой высокой линией. тут либо пропускает Барса или соперник упускает шанс.
но нужно самим реализовывать свои моменты.
в матче с Лас Пальмас столько моментов загубили. потому проиграли.
а сегодня забили 5 и пропустили 1.
именно реализация подводило.
в тактике Флика изменять себе не стоит.
да опасно так играть и очень рискованно.
но такая тактика может привести к абсолютному триумфу или к обидным поражениям. тут главное на сколько качественно придерживаться данной тактики и главное - собственная реализация!
впереди еще один сложный выезд - против Бетиса.
п.с.
Торрес лучший игрок матча))))))))))))
во втором тайме создал 4 гола только одним своим уходом с поля.
редкое полено.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 22:58
Победный с пенальти
Хитрый Лис
Хитрый Лис
вчера в 22:55
С возвращением на 1-е место. Растеряли преимущество перед Реалом, теперь права на ошибку нет.
nwjzgjbb847j
nwjzgjbb847j
вчера в 22:53
Довольно легко Мальорка сдалась
Гость
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