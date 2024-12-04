«Бавария» в меньшинстве уступила «Байеру» и вылетела из Кубка Германии

«Бавария» потерпела поражение от «Байера» в матче 1/8 финала Кубка Германии (0:1).
На 17-й минуте вратарь мюнхенской команды Мануэль Нойер получил красную карточку, которая стала для него первой в карьере. Голом в составе клуба из Леверкузена отметился Натан Телла на 69-й.
Признаюсь, мне всё больше нравится игра Баварии и в частности работа Компани!!! Давно не видел такой играющей Баварии, такой комбинационной и продуманной игры!!! Совершенно несвойственный баварскому футболу стиль. Против течения идет тренер, лепит, совершенно чуждый немецкому футбол стиль, но безумно привлекательный!!!!!!!
Ну а по игре, что сказать. Очень обидное поражение Баварии, которая, даже играя в меньшинстве- боролась, героически сражалась и имела преимущество. Но одна из редких контратак Байера закончилась банальным и легко-читаемым навесом, на который не вышел вратарь... Ничего из логики событий не предвещало неприятность. Да, были несколько опасных моментов у Вирца, которые, он же бездарно запорол...
Не хватило сил у мюнхенцев на последний штурм. И всёже, несмотря на поражение, работа тренера видна и очень симпатичная. Ну и конечно, понравилась мне Бавария без Кейна- независимая, быстрая, легкая!!! Одной из претензий Тухелю, после его увольнения, была, именно, вот эта, страшная зависимость команды от Кейна. Не знаю, как будет дальше, но с Кейном, атака команды тормозится, без него- больше свободы и раскрепощенности.
Ну а пока, вот так, поражение на ровном месте, на совести Нойера. Былa бы у него совесть- сам ушел бы. Хотя, второй вратарь, меня тоже не впечатлил, гол можно записать на него.
Признаюсь, мне всё больше нравится игра Баварии и в частности работа Компани!!! Давно не видел такой играющей Баварии, такой комбинационной и продуманной игры!!! Совершенно несвойственный баварскому футболу стиль. Против течения идет тренер, лепит, совершенно чуждый немецкому футбол стиль, но безумно привлекательный!!!!!!!
Ну а по игре, что сказать. Очень обидное поражение Баварии, которая, даже играя в меньшинстве- боролась, героически сражалась и имела преимущество. Но одна из редких контратак Байера закончилась банальным и легко-читаемым навесом, на который не вышел вратарь... Ничего из логики событий не предвещало неприятность. Да, были несколько опасных моментов у Вирца, которые, он же бездарно запорол...
Не хватило сил у мюнхенцев на последний штурм. И всёже, несмотря на поражение, работа тренера видна и очень симпатичная. Ну и конечно, понравилась мне Бавария без Кейна- независимая, быстрая, легкая!!! Одной из претензий Тухелю, после его увольнения, была, именно, вот эта, страшная зависимость команды от Кейна. Не знаю, как будет дальше, но с Кейном, атака команды тормозится, без него- больше свободы и раскрепощенности.
Ну а пока, вот так, поражение на ровном месте, на совести Нойера. Былa бы у него совесть- сам ушел бы. Хотя, второй вратарь, меня тоже не впечатлил, гол можно записать на него.