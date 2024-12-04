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«Бавария» в меньшинстве уступила «Байеру» и вылетела из Кубка Германии

сегодня, 00:42
БаварияЛоготип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)0 : 1Логотип футбольный клуб Байер (Леверкузен)БайерМатч завершен

«Бавария» потерпела поражение от «Байера» в матче 1/8 финала Кубка Германии (0:1).

На 17-й минуте вратарь мюнхенской команды Мануэль Нойер получил красную карточку, которая стала для него первой в карьере. Голом в составе клуба из Леверкузена отметился Натан Телла на 69-й.

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Все комментарии
ABir
ABir
сегодня в 03:20
Зато теперь увеличится мотивация на победу в других турнирах
mac8ncpg9dpe
mac8ncpg9dpe
сегодня в 03:08
Гнать надо негра и нормального тренера звать
salleeh
salleeh
сегодня в 01:14
Нойер чудит уже по старчески, потому что уже года два, как он должен был сидеть рядом с Ули Хёнесом и просто смотреть футбол. Но нет, он реально катится к позору. Умение прийти вовремя – ничто, по сравнению с умением уйти вовремя…
Не Э Г О ИС Т
Не Э Г О ИС Т
сегодня в 01:12
Кейн : Спасибо, Маня, за ещё один "трофей" в моей "копилке".. 🤭
Capral
Capral
сегодня в 00:59, ред.
Не скажу, что это трагедия, но обида для Баварии большая. Если в следущей игре, Нойер появится в воротах- перестану Баварию уважать. В прошлом сезоне была возможность подписать Мамарадашвили, практически договорились, но в этот самый момент решили отказаться и оставить Нойера... Ну и вот- результат. Сколько бед, этот человек уже принес и сборной и клубу не сосчитать.

Признаюсь, мне всё больше нравится игра Баварии и в частности работа Компани!!! Давно не видел такой играющей Баварии, такой комбинационной и продуманной игры!!! Совершенно несвойственный баварскому футболу стиль. Против течения идет тренер, лепит, совершенно чуждый немецкому футбол стиль, но безумно привлекательный!!!!!!!

Ну а по игре, что сказать. Очень обидное поражение Баварии, которая, даже играя в меньшинстве- боролась, героически сражалась и имела преимущество. Но одна из редких контратак Байера закончилась банальным и легко-читаемым навесом, на который не вышел вратарь... Ничего из логики событий не предвещало неприятность. Да, были несколько опасных моментов у Вирца, которые, он же бездарно запорол...

Не хватило сил у мюнхенцев на последний штурм. И всёже, несмотря на поражение, работа тренера видна и очень симпатичная. Ну и конечно, понравилась мне Бавария без Кейна- независимая, быстрая, легкая!!! Одной из претензий Тухелю, после его увольнения, была, именно, вот эта, страшная зависимость команды от Кейна. Не знаю, как будет дальше, но с Кейном, атака команды тормозится, без него- больше свободы и раскрепощенности.

Ну а пока, вот так, поражение на ровном месте, на совести Нойера. Былa бы у него совесть- сам ушел бы. Хотя, второй вратарь, меня тоже не впечатлил, гол можно записать на него.
Alex_67
Alex_67
сегодня в 00:55
Последний раз Бавария выиграла Кубок Германии в 2020 году. Очередной розыгрыш оставил команду за бортом борьбы уже в 1/8 финала. Всё по делу - Байер был сильнее. А то, что Мюнхен играл вдесятером точно не вина гостей - Нойер сыграл в игрока, а не в мяч. Смотрим дальше, уже без Баварии.
kmhb
kmhb
сегодня в 00:49
Боролись как могли, но потеря Нойера это не просто потеря вратаря - это катастрофа была. Можно сказать, что сразу без двух полевых...
Гость
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