«Бавария» в меньшинстве уступила «Байеру» и вылетела из Кубка Германии

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сегодня, 00:42

«Бавария» потерпела поражение от «Байера» в матче 1/8 финала Кубка Германии (0:1).

На 17-й минуте вратарь мюнхенской команды Мануэль Нойер получил красную карточку, которая стала для него первой в карьере. Голом в составе клуба из Леверкузена отметился Натан Телла на 69-й.